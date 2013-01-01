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ИЗМИР

Губернатор Александр Никитин передал новогоднее поздравление президента многодетной семье Зайцевых

Дек 29
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Губернатор Александр Никитин передал новогоднее поздравление президента многодетной семье Зайцевых

В преддверии Нового года губернатор Александр Никитин встретился с многодетной семьей Зайцевых из Инжавинского района. Глава региона подарил им подарки, а также передал новогоднее поздравление от президента России Владимира Путина.
У девятиклассницы Красивской школы Инжавинского района Ани Зайцевой день рождение в один день с президентом - 7 октября. Аня в этом году написала главе государства письмо и получила в подарок ноутбук, который вручил ей губернатор Александр Никитин. А теперь он передал ей и поздравление, отметив, что именно на таких детей - ответственных, активных, творческих - президент обращает внимание по всей стране.

Аня участвует в различных конкурсах, посещает кружки, вяжет крючком, вышивает. А еще – продолжает мечтать и верить в чудеса. Недавно девочка написала письмо Деду Морозу, в котором попросила новый фотоаппарат. И сегодня долгожданный подарок Аня получила из рук губернатора Александра Никитина.

- Все краски жизни в твоих руках, - подчеркнул глава региона.

Семья Зайцевых живет дружно. Мать Ольга находится сейчас в декретном отпуске. Занимается воспитанием полуторагодовалого Ильи. Старший сын Артемий служит в армии. А дочка Аня – главная помощница мамы. Она хорошо учится и мечтает стать врачом. Ее ранняя профориентация очень понравилась губернатору.

- Нам нужны врачи, - сказал он.

Александр Никитин отметил, что в области создаются новые рабочие места, открываются современные медицинские заведения, поэтому молодые специалисты всегда будут востребованы на тамбовской земле.

В наступающем году семье Зайцевых глава региона пожелал крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.



 
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