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ИЗМИР

Губернатор Александр Никитин обозначил главам муниципалитетов приоритетные задачи

Дек 27
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Губернатор Александр Никитин обозначил главам муниципалитетов приоритетные задачи

В Староюрьево губернатор Александр Никитин провел с главами городов и районов совещание по вопросам социально-экономического развития, на котором подвел предварительные итоги уходящего года и обозначил руководителям муниципалитетов приоритетные направления работы.
В начале совещания Александр Никитин отметил, что уходящий год был не простым, но для региона он сложился удачно. По целому ряду направлений удалось добиться значительных успехов. Так, аграрии собрали рекордный урожай зерновых и сахарной свеклы. Темпы промышленного роста на Тамбовщине значительно опережают среднероссийские показатели.

В течение года на территории области были созданы два технопарка. Котовск получил статус территории опережающего развития. Все вместе это дает новые возможности для реализации бизнес-проектов.

Александр Никитин подчеркнул, что достигнутые результаты необходимо не только сохранить, но и приумножить. Для этого главы городов и районов должны активнее привлекать инвестиции в АПК, социальный сектор и промышленность. В Тамбове, Мичуринске и ряде других крупных населенных пунктов была проведена серьезная модернизация в жилищно-коммунальном хозяйстве. Губернатор призвал и остальные территории последовать данному примеру. Впрочем, для комфортного проживания людей важны не только исправные инженерные коммуникации, но и благоустроенные дворы и улицы. В этом направлении также предстоит большая работа.

Региональные власти полностью выполнили обязательства по индексации зарплат и социальных пособий в соответствии с «майскими» указами президента Владимира Путина. Чтобы рост зарплат в бюджетной сфере продолжился и в следующем году, Александр Ниткитин призвал приложить максимум усилий для увеличения поступлений в местную казну.

Политика народосбережения - еще одно приоритетное направление, которое обсудили участники совещания. В этом году благодаря сдаче в эксплуатацию хирургического корпуса областной детской больницы на качественно новый уровень вышла медицинская помощь юным жителям области. На очереди - перинатальный центр, запуск которого позволит решить проблему младенческой смертности.

Для повышения качества и доступности медицинской помощи был проведен ремонт 68 объектов в 43 учреждениях здравоохранения. На село пришли работать молодые специалисты, трудоустроившиеся по программе «Земский доктор», что позволило почти вдвое сократить дефицит врачебных кадров в сельской местности. На 10 процентов увеличился охват выездными формами работы жителей отдаленных территорий. В итоге медики стали чаще выявлять серьезные заболевания на ранних стадиях и проводить их эффективное лечение.

В нашем регионе создаются хорошие условия для того, чтобы дети могли получить не только качественное образование, но и возможности для творческого развития и самореализации. В следующем году предстоит серьезная работа по модернизации системы дополнительного образования. Кроме того, запланировано окончание строительства школ в Мичуринске и Рассказово, а также ремонт еще 9 зданий общеобразовательных школ.

Завершилось совещание вручением главам городов и районов юбилейных медалей в честь 80-летия Тамбовской области. Руководители муниципалитетов пообещали приложить все усилия для того, чтобы девиз «Тамбовщина может больше» актуально звучал и в следующем году.



 
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