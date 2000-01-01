Губернатор Александр Никитин обозначил главам муниципалитетов приоритетные задачи
В Староюрьево губернатор Александр Никитин провел с главами городов и районов совещание по вопросам социально-экономического развития, на котором подвел предварительные итоги уходящего года и обозначил руководителям муниципалитетов приоритетные направления работы.
В течение года на территории области были созданы два технопарка. Котовск получил статус территории опережающего развития. Все вместе это дает новые возможности для реализации бизнес-проектов.
Александр Никитин подчеркнул, что достигнутые результаты необходимо не только сохранить, но и приумножить. Для этого главы городов и районов должны активнее привлекать инвестиции в АПК, социальный сектор и промышленность. В Тамбове, Мичуринске и ряде других крупных населенных пунктов была проведена серьезная модернизация в жилищно-коммунальном хозяйстве. Губернатор призвал и остальные территории последовать данному примеру. Впрочем, для комфортного проживания людей важны не только исправные инженерные коммуникации, но и благоустроенные дворы и улицы. В этом направлении также предстоит большая работа.
Региональные власти полностью выполнили обязательства по индексации зарплат и социальных пособий в соответствии с «майскими» указами президента Владимира Путина. Чтобы рост зарплат в бюджетной сфере продолжился и в следующем году, Александр Ниткитин призвал приложить максимум усилий для увеличения поступлений в местную казну.
Политика народосбережения - еще одно приоритетное направление, которое обсудили участники совещания. В этом году благодаря сдаче в эксплуатацию хирургического корпуса областной детской больницы на качественно новый уровень вышла медицинская помощь юным жителям области. На очереди - перинатальный центр, запуск которого позволит решить проблему младенческой смертности.
Для повышения качества и доступности медицинской помощи был проведен ремонт 68 объектов в 43 учреждениях здравоохранения. На село пришли работать молодые специалисты, трудоустроившиеся по программе «Земский доктор», что позволило почти вдвое сократить дефицит врачебных кадров в сельской местности. На 10 процентов увеличился охват выездными формами работы жителей отдаленных территорий. В итоге медики стали чаще выявлять серьезные заболевания на ранних стадиях и проводить их эффективное лечение.
В нашем регионе создаются хорошие условия для того, чтобы дети могли получить не только качественное образование, но и возможности для творческого развития и самореализации. В следующем году предстоит серьезная работа по модернизации системы дополнительного образования. Кроме того, запланировано окончание строительства школ в Мичуринске и Рассказово, а также ремонт еще 9 зданий общеобразовательных школ.
Завершилось совещание вручением главам городов и районов юбилейных медалей в честь 80-летия Тамбовской области. Руководители муниципалитетов пообещали приложить все усилия для того, чтобы девиз «Тамбовщина может больше» актуально звучал и в следующем году.
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