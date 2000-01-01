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ИЗМИР

Губернатор Александр Никитин: «Мобилизовать поступления в бюджет — наша генеральная задача»

Дек 19
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Губернатор Александр Никитин: «Мобилизовать поступления в бюджет — наша генеральная задача»

На еженедельном совещании, проведенном главой администрации области Александром Никитиным, обсудили резервы поступлений в бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Было отмечено, что в этом году по росту налоговых доходов Тамбовская область - один из лучших регионов России. За 11 месяцев в бюджет поступило более 21 млрд рублей. Однако налоговый контроль выявил большие резервы поступлений в бюджет за счет налога на доходы физлиц, налога на прибыль, имущество, транспортного и земельного налогов. По информации областного финансового управления, повысить доходы можно также за счет экономии бюджетных расходов при госзакупках. Предложено усовершенствовать региональную информационную систему закупок, в том числе малых и совместных закупок.

Благодаря созданию в этом году новых рабочих мест с достойной оплатой труда несколько тысяч человек вернулись работать на родную землю. Около 18 тысяч человек легализовали свои отношения с работодателями. Рост налога на доходы физлиц превысил уровень предыдущего года на 6,2 процента. Однако анализ отчетности по фонду оплаты труда свидетельствует об имеющихся резервах как по НДФЛ, так и по страховым платежам.

Особое внимание губернатор Александр Никитин уделил росту налога на прибыль, поскольку с 2018 года территориям будут предоставляться дотации в объеме прироста налога на прибыль.

В поисках доходов бюджета свою главную роль должны сыграть межведомственная комиссия по легализации налоговой базы и трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Также необходимо наладить эффективное взаимодействие контролирующих структур с органами исполнительной власти и Тамбовстатом.

- Налоговая дисциплина у всех разная. Призываю профильные управления области и муниципалитеты содействовать работе налоговых органов. Мобилизовать поступления в бюджет — наша генеральная задача, - подытожил Александр Никитин.



 
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