Губернатор Александр Никитин: «Мобилизовать поступления в бюджет — наша генеральная задача»
На еженедельном совещании, проведенном главой администрации области Александром Никитиным, обсудили резервы поступлений в бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Благодаря созданию в этом году новых рабочих мест с достойной оплатой труда несколько тысяч человек вернулись работать на родную землю. Около 18 тысяч человек легализовали свои отношения с работодателями. Рост налога на доходы физлиц превысил уровень предыдущего года на 6,2 процента. Однако анализ отчетности по фонду оплаты труда свидетельствует об имеющихся резервах как по НДФЛ, так и по страховым платежам.
Особое внимание губернатор Александр Никитин уделил росту налога на прибыль, поскольку с 2018 года территориям будут предоставляться дотации в объеме прироста налога на прибыль.
В поисках доходов бюджета свою главную роль должны сыграть межведомственная комиссия по легализации налоговой базы и трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Также необходимо наладить эффективное взаимодействие контролирующих структур с органами исполнительной власти и Тамбовстатом.
- Налоговая дисциплина у всех разная. Призываю профильные управления области и муниципалитеты содействовать работе налоговых органов. Мобилизовать поступления в бюджет — наша генеральная задача, - подытожил Александр Никитин.
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