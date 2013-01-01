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Губернатор Александр Никитин: "Тамбовщина стала настоящим спортивным регионом"

Дек 26
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Губернатор Александр Никитин: "Тамбовщина стала настоящим спортивным регионом"

Тамбовщина является аграрным, туристическим, а теперь еще и спортивным краем. Так охарактеризовал Тамбовскую область губернатор Александр Никитин в рамках прошедшей встречи с журналистами.
По результатам исследования "РИА Рейтинг" Тамбовская область – в десятке лидеров по формированию здорового образа жизни среди населения. В исследовании учитывалось не только количество людей, активно занимающихся спортом, но и результаты, которых добились в регионах за счет внедрения ГТО и привлечения к массовым мероприятиям. Войти в топ лидеров Тамбовской области помогла работа, которую проводят региональные власти в рамках исполнения инициатив президента Владимира Путина по формированию здорового образа жизни. Также своими выступлениями в этом году порадовали тамбовчан и профессиональные спортсмены.

- Тамбовщина всегда являлась аграрным регионом, туристическим, а теперь стала еще и спортивным, - сказал губернатор.

Отвечая на вопрос журналистов о возможностях оказания помощи со стороны областной власти футбольному клубу «Тамбов», глава региона отметил, что проводится работа по привлечению спонсорской поддержки в эту сферу. Кроме того, будет продолжена реконструкция стадиона «Спартак». Это даст возможность принимать матчи российской премьер-лиги на тамбовском стадионе.

- Футбол удивляет, поражает, восхищает, - отметил Александр Никитин. – Футбольный клуб «Тамбов» демонстрирует достойный результат, который дает все основания надеяться на выход в премьер-лигу. Я этим горжусь. Считаю, что в этом огромная заслуга тренерского состава.

Футбольный клуб «Тамбов» впервые в истории тамбовского спорта является лидером Футбольной национальной лиги. Для обеспечения достойных условий для тренировки футболистов в 2018 году проведены работы по реконструкции стадиона «Спартак» в Тамбове. Уложено футбольное поле, одно из лучших в стране, смонтирована система подогрева и установлена новая система освещения, соответствующая всем требованиям Российского футбольного союза. В новом году планируется установить дополнительные трибуны, провести монтаж системы контроля управления доступом и обеспечения безопасности.

Хоккейный клуб «Тамбов» также отличился в 2018 году - стал победителем первенства Высшей хоккейной лиги и завоевал Кубок Федерации. В новом сезоне 2018-2019 годов стал выступать в соревновании более высокого уровня – чемпионате Высшей хоккейной лиги «Кубок Шёлкового пути».

В уходящем году в областном центре начал полноценно функционировать комплекс Центра единоборств. Он является крупнейшим объектом спорта Центрального федерального округа и способен принимать соревнования самого высокого уровня.

Впервые в истории тамбовский спортсмен Попов Илья стал чемпионом III юношеских олимпийских игр (бокс), а Степан Стародубцев завоевал на этих соревнованиях серебро (греко-римская борьба). Евгений Желтухин, Ибрагим Далаев, Антон Бубнов привезли чемпионские титулы с первенства мира среди спортсменов с ограниченными возможностями (спорт глухих).



 
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