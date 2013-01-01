Губернатор Александр Михайлов провел заседание антинаркотической комиссии в Курской области



Об организации медицинской и социальной реабилитации наркопотребителей, повышении мотивации к лечению наркозависимости проинформировала председатель регионального комитета здравоохранения Ольга Новикова.

Работа по комплексной реабилитации ведется в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений в Курской области». Основные медицинские мероприятия проводятся на базе областной наркологической больницы, где больным оказывается лечебная и медико-психотерапевтическая помощь. Второй этап помощи – социальная реабилитация, для проведения которой в области разработаны специализированные программы.

По словам Ольги Новиковой, наиболее объективным показателем эффективности работы является доля наркозависимых, находившихся в длительной ремиссии, и процент повторных госпитализаций в течение года. В Курской области оба показателя выхода в ремиссию - выше установленных целевых индикаторов, предусмотренных программой комплексной реабилитации, что свидетельствует об успешности проводимых мероприятий.

Также участники заседания обсудили вопрос о совершенствовании системы раннего выявления потребителей наркотиков в образовательной среде. Эта работа ведется профильными комитетами администрации Курской области совместно с органами местного самоуправления и УМВД России по Курской области.

В 2017 году проведен целый ряд профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних. В том числе акции «Дети России», «Сообщи, где торгуют смертью», тематические круглые столы, организовано правовое информирование и консультирование, культурный и спортивный досуг молодежи

В школах проводилось добровольное экспресс-тестирование, лекции, беседы и тренинги антинаркотического содержания. Особое внимание уделено подросткам из группы риска, более 3,5 тысячи несовершеннолетних этой категории были задействованы в различных мероприятиях.

В результате по итогам 2017 года в Курской области преступная активность несовершеннолетних снизилось на 16,7%.

Профилактическая работа продолжается в 2018 году в рамках Межведомственного комплексного плана мероприятий по профилактике распространения наркотических средств.