Губернатор Александр Михайлов провел заседание антинаркотической комиссии в Курской области
Об организации медицинской и социальной реабилитации наркопотребителей, повышении мотивации к лечению наркозависимости проинформировала председатель регионального комитета здравоохранения Ольга Новикова.
По словам Ольги Новиковой, наиболее объективным показателем эффективности работы является доля наркозависимых, находившихся в длительной ремиссии, и процент повторных госпитализаций в течение года. В Курской области оба показателя выхода в ремиссию - выше установленных целевых индикаторов, предусмотренных программой комплексной реабилитации, что свидетельствует об успешности проводимых мероприятий.
Также участники заседания обсудили вопрос о совершенствовании системы раннего выявления потребителей наркотиков в образовательной среде. Эта работа ведется профильными комитетами администрации Курской области совместно с органами местного самоуправления и УМВД России по Курской области.
В 2017 году проведен целый ряд профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних. В том числе акции «Дети России», «Сообщи, где торгуют смертью», тематические круглые столы, организовано правовое информирование и консультирование, культурный и спортивный досуг молодежи
В школах проводилось добровольное экспресс-тестирование, лекции, беседы и тренинги антинаркотического содержания. Особое внимание уделено подросткам из группы риска, более 3,5 тысячи несовершеннолетних этой категории были задействованы в различных мероприятиях.
В результате по итогам 2017 года в Курской области преступная активность несовершеннолетних снизилось на 16,7%.
Профилактическая работа продолжается в 2018 году в рамках Межведомственного комплексного плана мероприятий по профилактике распространения наркотических средств.
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