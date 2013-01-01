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Губернатор Александр Михайлов примет участие в V Форуме регионов Беларуси и России

Окт 11
Курская область Центральный федеральный округ
Губернатор Александр Михайлов примет участие в V Форуме регионов Беларуси и России

Масштабное мероприятие с участием президентов двух государств – Владимира Путина и Александра Лукашенко - пройдет 11-12 октября 2018 г. в белорусском городе Могилеве.
В программе рабочей поездки главы региона - участие в пленарном заседании форума на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства». Вместе с коллегами, руководителями регионов, приглашенных на форум, курский губернатор также примет участие во встрече председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.

В деловой программе рабочей поездки главы Курской области запланирован и ряд других встреч. В частности, переговоры Александра Михайлова с министром связи и информатизации Республики Беларусь, руководителем белорусской части совместной рабочей группы по сотрудничеству с Курской областью Константином Шульганом и представителем Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым и председателем Минского горисполкома Андреем Шорцом.

В рамках форума главе региона предстоит подписать два официальных документа: План мероприятий на 2019-2021 годы к Соглашению от 9 июня 2018 года между администрацией Курской области и Гродненским областным исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве и План мероприятий на 2019-2020 годы к Соглашению между администрацией Курской области и Минским городским исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

В культурной программе форума Курскую область представляет фольклорный ансамбль «Ларец» и мастера кожлянской игрушки, художественной обработки бересты и резьбы по дереву.



 
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