Губернатор Александр Михайлов поздравил работников ЗАГСа с юбилеем



В этом году организации исполнилось 100 лет. Торжественный вечер для сотрудников ведомства прошел сегодня в зале Курской областной госфилармонии.

Виновников торжества тепло поздравили и вручили лучшим награды губернатор Курской области Александр Михайлов, председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов, начальник управления Министерства юстиции РФ по Курской области Ирина Лузан, митрополит Курский и Рыльскийвладыка Герман и председатель комитета ЗАГС Курской области Ольга Воробьева.

В приветственном обращении глава региона отметил, что комитет ЗАГС является социально значимой структурой в системе исполнительной власти области и здесь не бывает случайных людей, а трудятся любящие своё дело профессионалы. Многие важные события личной жизни человека фиксируются здесь: создание семьи, регистрация детей, утрата близких и т.д. И от сотрудников требуется не только филигранная точность и высокий уровень ответственности, но и незаурядные человеческие качества.

В современном календаре Днём образования органов ЗАГС считается дата принятия декрета ЦИК и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния». Система органов ЗАГС развивалась вместе с государством и прошла сложные периоды становления. С каждым годом она всё более востребована гражданами.

Коллектив комитета ЗАГС Курской области, управления и отделы на местах активно участвуют в федеральных и региональных программах, связанных с реализацией демографической политики, укреплением роли семьи в современном обществе, возрождением семейных традиций и ценностей. С участием представителей органов ЗАГС области проходят торжественные регистрации брака и рождения детей, мероприятия, посвященные Дню семьи, Дню матери, Дню семьи, любви и верности.

-С большим удовлетворением отмечу, что в течение двух лет мы фиксируем в Курской области рост численности детского населения. На 1 января 2017 года она достигла 206,5 тыс. человек, что на 6700 детей больше, чем год назад. Радует, что все чаще в курских семьях рождаются третьи и последующие дети, увеличивается число многодетных семей, - отметил Александр Михайлов.

Губернатор напомнил, что Указом Президента РФ следующее десятилетие объявлено десятилетием детства. А в декабре Владимир Путин инициировал пакет новых мер социальной поддержки семей с детьми. Одной из них стало введение с 1 января 2018 года федеральной ежемесячной выплаты на первого ребёнка до достижения им полутора лет в размере регионального прожиточного минимума. Александр Михайлов поблагодарил работников органов ЗАГС за работу по укреплению семьи и семейных ценностей, пожелал успехов во всех начинаниях на благо родного Курского края и России.