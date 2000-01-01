Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
24 ДЕК, 23:57 МСК
USD (ЦБ)    58,3152
EUR (ЦБ)    69,1268
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Губернатор Александр Михайлов поздравил работников ЗАГСа с юбилеем

Дек 20
Курская область Центральный федеральный округ
Губернатор Александр Михайлов поздравил работников ЗАГСа с юбилеем

В этом году организации исполнилось 100 лет. Торжественный вечер для сотрудников ведомства прошел сегодня в зале Курской областной госфилармонии.
Виновников торжества тепло поздравили и вручили лучшим награды губернатор Курской области Александр Михайлов, председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов, начальник управления Министерства юстиции РФ по Курской области Ирина Лузан, митрополит Курский и Рыльскийвладыка Герман и председатель комитета ЗАГС Курской области Ольга Воробьева.

В приветственном обращении глава региона отметил, что комитет ЗАГС является социально значимой структурой в системе исполнительной власти области и здесь не бывает случайных людей, а трудятся любящие своё дело профессионалы. Многие важные события личной жизни человека фиксируются здесь: создание семьи, регистрация детей, утрата близких и т.д. И от сотрудников требуется не только филигранная точность и высокий уровень ответственности, но и незаурядные человеческие качества.

В современном календаре Днём образования органов ЗАГС считается дата принятия декрета ЦИК и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния». Система органов ЗАГС развивалась вместе с государством и прошла сложные периоды становления. С каждым годом она всё более востребована гражданами.

Коллектив комитета ЗАГС Курской области, управления и отделы на местах активно участвуют в федеральных и региональных программах, связанных с реализацией демографической политики, укреплением роли семьи в современном обществе, возрождением семейных традиций и ценностей. С участием представителей органов ЗАГС области проходят торжественные регистрации брака и рождения детей, мероприятия, посвященные Дню семьи, Дню матери, Дню семьи, любви и верности.

-С большим удовлетворением отмечу, что в течение двух лет мы фиксируем в Курской области рост численности детского населения. На 1 января 2017 года она достигла 206,5 тыс. человек, что на 6700 детей больше, чем год назад. Радует, что все чаще в курских семьях рождаются третьи и последующие дети, увеличивается число многодетных семей, - отметил Александр Михайлов.

Губернатор напомнил, что Указом Президента РФ следующее десятилетие объявлено десятилетием детства. А в декабре Владимир Путин инициировал пакет новых мер социальной поддержки семей с детьми. Одной из них стало введение с 1 января 2018 года федеральной ежемесячной выплаты на первого ребёнка до достижения им полутора лет в размере регионального прожиточного минимума. Александр Михайлов поблагодарил работников органов ЗАГС за работу по укреплению семьи и семейных ценностей, пожелал успехов во всех начинаниях на благо родного Курского края и России.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Курская область:
22 Дек:
22 Дек:
22 Дек:
Центральный федеральный округ:
22 Дек:
22 Дек:
22 Дек:
РОССИЯ:
22 Дек:
22 Дек:
22 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

На особых условиях. Путин поручил вернуть вывезенные из России миллиарды

На особых условиях. Путин поручил вернуть вывезенные из России миллиарды
Экономика 1

«Идет омертвление тканей». Почему промышленность России снова упала в ноябре

«Идет омертвление тканей». Почему промышленность России снова упала в ноябре
Экономика 2

Подарки не принимаем. Как приговор Улюкаеву подготовил чиновников к четвертому сроку Путина

Подарки не принимаем. Как приговор Улюкаеву подготовил чиновников к четвертому сроку Путина
Политика

«Мы должны рассчитывать на меньшие темпы роста» Что ждет российский авторынок в 2018 году?

«Мы должны рассчитывать на меньшие темпы роста» Что ждет российский авторынок в 2018 году?
Экономика

Узнай, страна

В 2017 году компания «Мираторг» в Курской области создала почти 2000 рабочих мест

В 2017 году компания «Мираторг» в Курской области создала почти 2000 рабочих мест

В Курской области подвели итоги летней оздоровительной кампании детей в 2017 году

В Курской области подвели итоги летней оздоровительной кампании детей в 2017 году

Новости компаний

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Почему поддержка молодых предпринимателей критически важна

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Почему поддержка молодых предпринимателей критически важна

Вызов, которому надо отвечать жестко

Вызов, которому надо отвечать жестко

Новости СМИ

Новости дня

23:30 Три человека пострадали в аварии в Михалковском тоннеле в столице
Визит в «Спарту». Чем закончились для Бориса Джонсона переговоры с Сергеем Лавровым
Визит в «Спарту». Чем закончились для Бориса Джонсона переговоры с Сергеем Лавровым
22:50 В КНР прошли испытания крупнейшего в мире самолёта-амфибии В КНР прошли испытания крупнейшего в мире самолёта-амфибии
22:26 Google разместил список самых популярных запросов уходящего года по маркам автомобилей Google разместил список самых популярных запросов уходящего года по маркам автомобилей

Узнай страна!

22 ДЕК, 20:54 В 2017 году компания «Мираторг» в Курской области создала почти 2000 рабочих мест В 2017 году компания «Мираторг» в Курской области создала почти 2000 рабочих мест
«Спортивный аллерген». Уйдет ли Виталий Мутко из российского футбола
«Спортивный аллерген». Уйдет ли Виталий Мутко из российского футбола
22 ДЕК, 18:02 Александр Никитин стал лучшим губернатором ЦФО по итогам 2017 года Александр Никитин стал лучшим губернатором ЦФО по итогам 2017 года
21 ДЕК, 09:59 Гендиректором областного Агентства развития и инвестиций назначен Евгений Ковтун Гендиректором областного Агентства развития и инвестиций назначен Евгений Ковтун
15 ДЕК, 14:45 Об итогах конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года» Об итогах конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года»

Новости компаний

15 ДЕК, 19:30 Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Почему поддержка молодых предпринимателей критически важна Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Почему поддержка молодых предпринимателей критически важна

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter