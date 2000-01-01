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ИЗМИР

Губернатор Александр Михайлов подписал соглашение о минимальной заработной плате на 2018 год

Дек 18
Курская область Центральный федеральный округ
Губернатор Александр Михайлов подписал соглашение о минимальной заработной плате на 2018 год

Подписи под документом поставили также председатель Федерации профсоюзных организаций Курской области Алексей Лазарев и председатель правления Союза промышленников и предпринимателей Курской области Александр Ягерь.
Глава региона назвал трехстороннее сотрудничество в рамках соглашения о минимальном размере оплаты труда важным шагом к достижению общей цели – созданию достойных условий для устойчивого экономического развития региона и повышения уровня жизни населения. Именно эта тема была одной из главных на вчерашней пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина. Глава государства особо подчеркнул, что реализация майских указов в части повышения зарплат бюджетников позволила заметно улучшить благосостояние граждан.

В 2017 году минимальная зарплата в Курской области составляла 9804 рубля и это на 9% выше величины прожиточного минимума для трудоспособного населения за 2016 год. Благодаря совместно проводимой сторонами работе заработная плата за 10 месяцев текущего года выросла на 7,1% к аналогичному периоду 2016 года и составляет 26,5 тысячи рублей.

-Несмотря на непростые условия, в последние два года мы вышли на то, что МРОТ во внебюджетном секторе превышает величину прожиточного минимума. Точно также и для бюджетников, но им устанавливает данный показатель Госдума. Эта работа дисциплинирует предпринимателей и дает нам возможность при налаженном взаимодействии сторон регулировать вопросы оплаты труда в регионе. Предприниматели не могут уже платить зарплату ниже установленной планки - подчеркнул Александр Михайлов. – Я думаю, что мы продолжим такую практику.

Минимальный размер оплаты труда для внебюджетного сектора составит в 2018 году 10196 рублей - это на 7,2% выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения, сложившейся в этом году

Как подчеркнул Алексей Лазарев, среди регионов Центрального федерального округа Курская область занимает лидирующее положение, всего три региона имеют такие показатели по минимальной оплате труда.

-Принятые показатели хорошо выверены, все предприниматели поддерживают это соглашение, направленное на заботу о работниках внебюджетного сектора, как менее защищенных в отличие от госсектора. Что касается бюджетной сферы, то в будущем году минимальная зарплата по всей Российской Федерации для бюджетников составит 9489 рублей. Это затронет все категории работников, которые сегодня получают 7800 рублей.



 
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