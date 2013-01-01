Губернатор Александр Михайлов на форуме «Молодежь - гордость Курского края» вручил награды



В мероприятии, которое прошло в областном Дворце молодежи, приняли участие руководители органов исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, делегации районов и городских округов, ректоры учебных заведений, творческие коллективы.

Глава региона тепло поздравил всех с Днем российского студенчества и в торжественной обстановке вручил отличившимся молодым курянам премии Губернатора Курской области для поддержки талантливой молодежи. Он поблагодарил награжденных за активную жизненную позицию, упорство в достижении избранной цели, пожелал дальнейших успехов. Отдельные слова благодарности были адресованы руководителям и преподавателям учебных заведений, а также родителям ребят.

- Большинство молодых людей ведет себя сегодня патриотично, трудится, причем показывая пример, активно проявляет себя в социальной сфере и творческих областях, занимается наукой и инновациями. Нынешний год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом волонтерства, и я вижу, что основная часть волонтеров – это наши замечательные молодые люди, которые помогают всем структурам власти, начиная от низовых, социальным работникам. Заботятся о пожилых людях, одиноких, решают другие вопросы, - отметил Александр Михайлов.

Глава региона признался, что в молодые годы сам был активным студентом, секретарем комсомольской организации курса, потом факультета. Работал в стройотрядах, достраивал железную дорогу Тюмень - Тобольск - Сургут. И это была серьезная жизненная школа. Даже пришлось потрудиться в ГДР в составе интернационального стройотряда, плечом к плечу с немцами, поляками, болгарами, чехами.

Нынешняя курская молодежь также смело берется за самые сложные задачи и достигает ощутимых результатов. В прошлом году в три раза увеличилось число участников всероссийского конкурса молодёжных проектов, а 23 курянина стали победителями и получили гранты федерального бюджета. Больших успехов добились молодые ученые, чьи разработки внедрены на предприятиях и в фермерских хозяйствах. А фонд «Сколково» выбрал Курск для проведения конкурса инновационных проектов. В нем приняли участие 900 молодых ученых из 9 субъектов ЦФО. Куряне заняли первые места.

В области реализуется целый ряд знаковых проектов, направленных на поиск и поддержку молодых талантов: международный лагерь молодежного актива «Славянское содружество», фестиваль «Студенческая весна Соловьиного края», региональный форум «Молодёжь. Наука. Инновации», «Ты предприниматель», «Содружество православной молодёжи» и др.

На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов курская делегация из 340 человек стала по численности шестой в стране и третьей в ЦФО. Выступая перед участниками фестиваля, президент Владимир Путин подчеркнул, что «сегодня конкурентные преимущества получают те люди, которые не просто обладают набором важных и нужных знаний, а в первую очередь обладают и креативным, и плановым, и другими видами мышления». Для выполнения этой задачи по инициативе президента страны создана открытая платформа «Россия - страна возможностей». Она рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров, школьников. В рамках этого проекта проводятся конкурсы «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я - профессионал», Национальный чемпионат по профмастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс», которые позволяют молодым россиянам сделать первые шаги на нелегком пути к высотам профессионализма. В январе этого года 5 курян участвовали в первом окружном полуфинале конкурса «Лидеры России».

-Уверен, что число участников таких конкурсов от Курской области будет расти,- сказал Александр Михайлов. - Надеюсь также увидеть среди победителей и сегодняшних лауреатов премии Губернатора Курской области.