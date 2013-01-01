Готовность области к предстоящим президентским выборам



Эту тему обсудили члены антитеррористической комиссии Курской области. Первое в этом году заседание АТК провел губернатор Курской области Александр Михайлов.

Как рассказала председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика, на территории региона подготовку и проведение выборов президента РФ осуществляют региональная избирательная комиссия, 35 территориальных и 1163 участковых избирательных комиссий.

Все помещения обследованы специалистами ГУ МЧС России по Курской области, пожарного надзора и органов внутренних дел. Непосредственно в день голосования, 18 марта 2018 года на избирательных участках будет организовано видеонаблюдение. Сотрудниками Ростелекома уже ведутся работы по монтажу, настройке и техническому обслуживанию оборудования.

Кроме этого, на 104 избирательных участках Курска и Курского района будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2017.

Галина Заика также подчеркнула, что с 31 января по 12 марта в помещениях 35 территориальных избирательных комиссий и 31 отделении МФЦ будет осуществляться прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах президента РФ.

- Сегодня наблюдается огромный интерес всего мирового сообщества к предстоящим выборам. Федеральная избирательная кампания как никогда будет открыта для общественного контроля. На избирательных участках будет присутствовать огромное количество наблюдателей и СМИ, - отметила Галина Заика.

Стоит отметить, что федеральное законодательство позволяет региональным общественным палатам назначать наблюдателей на избирательные участки. По данному вопросу между курским избиркомом и Общественной палатой региона уже заключено соглашение о сотрудничестве.