Готовность номер один подтверждена на четвертом энергоблоке Ростовской АЭС
Июн 26
На Ростовской атомной станции успешно завершилось комплексное опробование оборудования перед вводом в промышленную эксплуатацию нового энергоблока
В течение 15 суток опытно-промышленной эксплуатации энергоблок №4 отработал на номинальном уровне мощности без снижения нагрузки. За это время была проведена комплексная проверка совместной работы основного и вспомогательного оборудования, систем автоматического регулирования, штатного переключения оборудования, управления и контроля для подтверждения проектных параметров.
Далее будут вводиться в эксплуатацию все объекты пускового комплекса с подтверждением их готовности Ростехнадзором. Окончательное заключение о готовности энергоблока №4 Ростовской АЭС к промышленной эксплуатации будет дано приемочной комиссией концерна «Росэнергоатом».
По словам заместителя губернатора Ростовской области Владимира Крупина, реализация проекта по строительству четвертого энергоблока РоАЭС позволит региону закрепить свой статус в десятке субъектов РФ, имеющих наибольший объем выработки электроэнергии в стране.
Ростовская область, Южный федеральный округ
26 Июн 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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