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Готовность номер один подтверждена на четвертом энергоблоке Ростовской АЭС

Июн 26
Москва Центральный федеральный округ
Готовность номер один подтверждена на четвертом энергоблоке Ростовской АЭС

На Ростовской атомной станции успешно завершилось комплексное опробование оборудования перед вводом в промышленную эксплуатацию нового энергоблока
В течение 15 суток опытно-промышленной эксплуатации энергоблок №4 отработал на номинальном уровне мощности без снижения нагрузки. За это время была проведена комплексная проверка совместной работы основного и вспомогательного оборудования, систем автоматического регулирования, штатного переключения оборудования, управления и контроля для подтверждения проектных параметров.

Далее будут вводиться в эксплуатацию все объекты пускового комплекса с подтверждением их готовности Ростехнадзором. Окончательное заключение о готовности энергоблока №4 Ростовской АЭС к промышленной эксплуатации будет дано приемочной комиссией концерна «Росэнергоатом».

По словам заместителя губернатора Ростовской области Владимира Крупина, реализация проекта по строительству четвертого энергоблока РоАЭС позволит региону закрепить свой статус в десятке субъектов РФ, имеющих наибольший объем выработки электроэнергии в стране.

Ростовская область, Южный федеральный округ



 
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