Готовность номер один подтверждена на четвертом энергоблоке Ростовской АЭС



На Ростовской атомной станции успешно завершилось комплексное опробование оборудования перед вводом в промышленную эксплуатацию нового энергоблока

В течение 15 суток опытно-промышленной эксплуатации энергоблок №4 отработал на номинальном уровне мощности без снижения нагрузки. За это время была проведена комплексная проверка совместной работы основного и вспомогательного оборудования, систем автоматического регулирования, штатного переключения оборудования, управления и контроля для подтверждения проектных параметров.

Далее будут вводиться в эксплуатацию все объекты пускового комплекса с подтверждением их готовности Ростехнадзором. Окончательное заключение о готовности энергоблока №4 Ростовской АЭС к промышленной эксплуатации будет дано приемочной комиссией концерна «Росэнергоатом».

По словам заместителя губернатора Ростовской области Владимира Крупина, реализация проекта по строительству четвертого энергоблока РоАЭС позволит региону закрепить свой статус в десятке субъектов РФ, имеющих наибольший объем выработки электроэнергии в стране.

Ростовская область, Южный федеральный округ