Госюрбюро Тамбовской области пять лет работает с клиентами на бесплатной основе



В региональной администрации прошло торжественное собрание, посвященное пятилетию со дня образования Государственного юридического бюро Тамбовской области. В мероприятии принял участие первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов. Он отметил важность работы структуры в регионе и от лица главы администрации области Александра Никитина поблагодарил специалистов за их труд, пообещав и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку учреждению.

В региональной администрации прошло торжественное собрание, посвященное пятилетию со дня образования Государственного юридического бюро Тамбовской области. В мероприятии принял участие первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов. Он отметил важность работы структуры в регионе и от лица главы администрации области Александра Никитина поблагодарил специалистов за их труд, пообещав и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку учреждению.

Государственное юридическое бюро Тамбовской области оказывает бесплатную юридическую помощь гражданам. Услуги организации очень востребованы тамбовчанами. Подтверждением тому служит ежегодный рост объема помощи жителям области: за пять лет - в 15 раз. Только в 2017 году специалисты оказали помощь более 10,5 тысячам человек. И это значительно превышает показатели, зафиксированные за тот же промежуток времени в аналогичных по числу жителей областях - Ульяновской (8038), Томской (5956), Волгоградской (10067).

Пункты приема граждан Госюрбюро расположены в 8 городах и 3 районных центрах региона. Такой разветвленной сетью могут похвастаться единицы.

- Наши специалисты активно занимались подготовкой документов в суды для граждан, прибывших с территории Украины, помогли защитить права граждан, чьи дома попали в зону выселения по причине пересмотра минимальных расстояний до магистрального газопровода «Кирсанов – Тамбов». Мы постоянно совершенствуем систему работы с обращениями граждан, используя новые технические возможности, расширяем количество площадок для дистанционного консультирования, расширяем муниципальную сеть пунктов приема граждан. Всегда действуем в интересах людей и получаем много благодарностей, - сказал директор Госюрбюро Тамбовской области Александр Баранов.