Гостиницы Вологодчины обяжут получить «звезды» во избежание закрытия



Ликбез для местных представителей индустрии гостеприимства провели эксперты из Вологодской торгово-промышленной палаты. Так, с 2019 года обязаны пройти классификацию отели, в которых предусмотрено более 50 номеров, с 2020 года — гостиницы, в которых более 15 номеров, а с 2021 года под действие нового законопроекта подпадут все гостиницы в России. Если категория гостиницы не будет соответствовать заявленной в свидетельстве, отель закроют, а владельцев оштрафуют.

Должностные лица заплатят за обман от 7 до 20 тысяч рублей, а юрлица — от 40 до 50 тысяч рублей.

Череповецкий предприниматель Игорь Истомин собирается строить гостиницу в центре города. Он пришел на обучение, чтобы избежать ошибок еще до открытия бизнеса:

«Приехали посмотреть, какие требования к звездности. Всё равно звездность — это неизбежно. Исходя из наших площадей, мы будет претендовать на 3 звезды. На большее пока не замахиваемся, условия стесненные. Определенные стандарты в туристическом бизнесе всё равно должны присутствовать. Это влияет и на бренд, и на качество оказываемых услуг», — сказал Истомин.

На сегодня в регионе классификацию прошли менее 10% гостиниц и отелей. По 3 «звезды» получили «Гостиница в Вотчине Деда Мороза», череповецкие «Северные зори» и «Апарт-Отель». В Вологде и районах ни одно из предприятий сферы пока не получило заветные «звёзды».

«Понятно, что все ждут последнего момента, а это не быстрый процесс. Всё начинается с уведомления налоговой о заявленном виде деятельности. Смотрим все договоры с пожарными, вневедомственной охраной, заключения СЭС и Роспотребнадзора, проверяем кухню и ресторан, смотрим документы на собственность. Когда мы видим, что всё в порядке, выходим на место, где проверяется персонал (его умение встретить гостя, знание английского языка), номера и многое другое», — пояснила вице-президент Вологодской ТПП Надежда Малахова.

Подготовка отеля к прохождению классификации занимает примерно 4 месяца.

Отметим, что на стоимость номера звездность не повлияет. Собственник может установить любую цену вне зависимости от категории отеля.