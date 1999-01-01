Поддержку из федерального бюджета получили 8 проектов промышленных предприятий Курской области



В общей сложности на господдержку в виде субсидирования части затрат и льготных займов будет направлено более 700 млн рублей.

Поддержку получат ООО «Курскхимволокно», ОАО «Курскрезинотехника», ОАО «Электроагрегат», ООО «Нипромтекс», ООО «ЭСКУЛАП», АО «Полипак», АО «ГОТЭК-ЛИТАР», ООО «Совтест АТЕ». Сегодня об этом сообщили на заседании администрации Курской области, которое прошло под руководством и.о. губернатора Александра Зубарева.

- Сегодня для реализации некоторых импортозамещающих проектов требуется создание кластеров и индустриальных парков, налаживание постоянного взаимодействия и кооперационных связей между предприятиями, научными, финансовыми учреждениями, - подчеркнул Сергей Шаталов.

Эта работа в Курской области ведется. Так, на базе Курского электроаппаратного завода создан научно-производственный электротехнический кластер, в который вошли 10 промышленных предприятий, ЮЗГУ и две организации технологической инфраструктуры. В 2018 году здесь инициирован совместный проект с бюджетом 490 млн рублей по производству воздушных автоматических выключателей «OptiMat» и пускорегулирующей аппаратуры. Ключевая задача кластера - снизить долю импорта этой продукции до 70% к 2020 году, поэтому он имеет все возможности попасть в реестр Минпромторга России и претендовать на получение субсидии из федерального бюджета.

И это не единственный пример. Созданием индустриальных парков на территории Курской области занимаются в Агентстве по привлечению инвестиций и Курской подшипниковой компании. Кроме того, для поддержки перспективных промышленных проектов создан региональный Фонд развития промышленности.

Еще одна тема, которая обсуждалась на заседании администрации – меры, принимаемые для улучшения демографической ситуации на территории Курской области. Системная работа в этом направлении ведется, начиная в 2006 года. В результате рождаемость увеличилась почти на треть, выросла общая численность населения.

- Действует целый комплекс мер, направленных на поддержку материнства и детства. На сегодняшний день семьям с детьми производится 12 видов социальных выплат, продлен срок действия материнского капитала, расширены направления его использования, многодетным семьям предоставляются в собственность земельные участки. Адресная социальная помощь оказывается в рамках областного благотворительного марафона «Мир детства» - за время действия акции ее получили более 10 тысяч нуждающихся семей, - рассказала директор департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области Татьяна Сукновалова.

Благодаря проводимой работе число детей в Курской области выросло по сравнению с 2010 годом более чем на 15 тысяч. И на 1 января 2017 года превысило 206,5 тысяч человек. Кроме того, в 2017 году в Курской области стало на 646 многодетных семей больше, их число превышает 9,7 тысячи.