Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 ИЮН, 17:53 МСК
USD (ЦБ)    63,2910
EUR (ЦБ)    
ЧМ 218
ИЗМИР

Поддержку из федерального бюджета получили 8 проектов промышленных предприятий Курской области

Июн 28
Курская область Центральный федеральный округ
Поддержку из федерального бюджета получили 8 проектов промышленных предприятий Курской области

В общей сложности на господдержку в виде субсидирования части затрат и льготных займов будет направлено более 700 млн рублей.
Поддержку получат ООО «Курскхимволокно», ОАО «Курскрезинотехника», ОАО «Электроагрегат», ООО «Нипромтекс», ООО «ЭСКУЛАП», АО «Полипак», АО «ГОТЭК-ЛИТАР», ООО «Совтест АТЕ». Сегодня об этом сообщили на заседании администрации Курской области, которое прошло под руководством и.о. губернатора Александра Зубарева.

- Сегодня для реализации некоторых импортозамещающих проектов требуется создание кластеров и индустриальных парков, налаживание постоянного взаимодействия и кооперационных связей между предприятиями, научными, финансовыми учреждениями, - подчеркнул Сергей Шаталов.

Эта работа в Курской области ведется. Так, на базе Курского электроаппаратного завода создан научно-производственный электротехнический кластер, в который вошли 10 промышленных предприятий, ЮЗГУ и две организации технологической инфраструктуры. В 2018 году здесь инициирован совместный проект с бюджетом 490 млн рублей по производству воздушных автоматических выключателей «OptiMat» и пускорегулирующей аппаратуры. Ключевая задача кластера - снизить долю импорта этой продукции до 70% к 2020 году, поэтому он имеет все возможности попасть в реестр Минпромторга России и претендовать на получение субсидии из федерального бюджета.

И это не единственный пример. Созданием индустриальных парков на территории Курской области занимаются в Агентстве по привлечению инвестиций и Курской подшипниковой компании. Кроме того, для поддержки перспективных промышленных проектов создан региональный Фонд развития промышленности.

Еще одна тема, которая обсуждалась на заседании администрации – меры, принимаемые для улучшения демографической ситуации на территории Курской области. Системная работа в этом направлении ведется, начиная в 2006 года. В результате рождаемость увеличилась почти на треть, выросла общая численность населения.

- Действует целый комплекс мер, направленных на поддержку материнства и детства. На сегодняшний день семьям с детьми производится 12 видов социальных выплат, продлен срок действия материнского капитала, расширены направления его использования, многодетным семьям предоставляются в собственность земельные участки. Адресная социальная помощь оказывается в рамках областного благотворительного марафона «Мир детства» - за время действия акции ее получили более 10 тысяч нуждающихся семей, - рассказала директор департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической политике Курской области Татьяна Сукновалова.

Благодаря проводимой работе число детей в Курской области выросло по сравнению с 2010 годом более чем на 15 тысяч. И на 1 января 2017 года превысило 206,5 тысяч человек. Кроме того, в 2017 году в Курской области стало на 646 многодетных семей больше, их число превышает 9,7 тысячи.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Курская область:
28 Июн:
28 Июн:
28 Июн:
Центральный федеральный округ:
28 Июн:
28 Июн:
28 Июн:
РОССИЯ:
28 Июн:
28 Июн:
28 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Что такое жизнь, как она возникла на Земле и есть ли она еще где-нибудь во Вселенной

Что такое жизнь, как она возникла на Земле и есть ли она еще где-нибудь во Вселенной
Наука и технологии

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?
Политика

«Угроза со стороны США будет и дальше нарастать». Зачем Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти

«Угроза со стороны США будет и дальше нарастать». Зачем Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти
Интервью и комментарии

Салах и Кадыров, торт для Месси и «Лада» для сербского капитана. Как российские регионы сходят с ума по ЧМ-2018

Салах и Кадыров, торт для Месси и «Лада» для сербского капитана. Как российские регионы сходят с ума по ЧМ-2018
События и факты

Узнай, страна

Ярославские принтеры будут печатать дома в Индии

Ярославские принтеры будут печатать дома в Индии

В Курской области стартовал молодежный туристический проект «ЦУЕФА»

В Курской области стартовал молодежный туристический проект «ЦУЕФА»

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

17:47 Апелляционный суд Швеции отказал "Нафтогазу" в отменен решения по спору с "Газпромом" Апелляционный суд Швеции отказал "Нафтогазу" в отменен решения по спору с "Газпромом"
С Данией или без нее. «Северный поток-2» начнут строить этим летом
С Данией или без нее. «Северный поток-2» начнут строить этим летом
17:34 Россия считает нелегитимным решение о наделении ОЗХО обвинительными полномочиями Россия считает нелегитимным решение о наделении ОЗХО обвинительными полномочиями
17:08 С 2020 года в России начнут действовать электроные трудовые книжки С 2020 года в России начнут действовать электроные трудовые книжки
16:32 Путин и Инфантино сыграли в футбол на Красной площади Путин и Инфантино сыграли в футбол на Красной площади
16:19 "Северный поток -2" может быть построен в обход Дании "Северный поток -2" может быть построен в обход Дании

Узнай, страна!

20:29 Ярославские принтеры будут печатать дома в Индии Ярославские принтеры будут печатать дома в Индии
Успокоиться или паниковать? Норвежские ученые предупреждают о климатической катастрофе в России
Успокоиться или паниковать? Норвежские ученые предупреждают о климатической катастрофе в России
19:48 В Курской области стартовал молодежный туристический проект «ЦУЕФА» В Курской области стартовал молодежный туристический проект «ЦУЕФА»
19:21 В ауле Тахтамукай открыли спорткомплекс и новый корпус районной больницы В ауле Тахтамукай открыли спорткомплекс и новый корпус районной больницы
18:00 Животных из Дании доставили спецбортом самолета на свинокомплекс в Приморском крае Животных из Дании доставили спецбортом самолета на свинокомплекс в Приморском крае
13:51 Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор отмечает 20 лет со дня основания Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор отмечает 20 лет со дня основания
27 ИЮН, 14:58 Омским бизнесменам расскажут о налоговых льготах при экспорте Омским бизнесменам расскажут о налоговых льготах при экспорте
Признает Крым российским и снимет санкции? Трамп объявил о встрече с Путиным
Признает Крым российским и снимет санкции? Трамп объявил о встрече с Путиным
15 ИЮН, 14:38 Центр СПО в Орле Центр СПО в Орле

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter