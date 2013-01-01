Господдержка помогла курскому предприятию «Молочный дом» выйти на новый уровень
Работа по поддержке бизнеса в Курской области ведется в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, который сказал: «Создание комфортных условий для бизнеса – одно из ключевых условий обеспечения устойчивого роста, стабильного развития экономики и социальной сферы».
Кроме того, предприятию была оказана финансовая поддержка в виде предоставления двух поручительств Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» в размере более 9 млн рублей по кредитным обязательствам на общую сумму 20 млн рублей.
Как отмечает директор ООО «Молочный дом» Владимир Маховицкий, благодаря модернизации производства удалось повысить производительность труда. Инвестиции предприятия и государственная поддержка, оказанная, в том числе при помощи Ассоциации микрокредитная компания «Центр поддержки предпринимательства Курской области» и АО «Корпорация МСП» позволили увеличить объем производства и продажу в 3 раза, расширить ассортимент молочной продукции, создать дополнительные рабочие места. В настоящее время на производстве трудится 51 человек.
В 2017 году на выставке «Золотая осень» качество продуктов питания ООО «Молочный дом» подтверждено золотыми медали по четырем видам продукции - творог, масло, сметана, молоко. ООО «Молочный дом» проводит активную работу по импортозамещению, обеспечивая население качественной натуральной молочной продукцией.
Молочные продукты предприятия поставляются в больницы, школы, детские сады, детскую молочную кухню Курской и близлежащих областей, где, как известно, их качество подвергается строжайшей проверке.
Предприятие уверенно конкурирует на рынке молочных изделий с Белгородской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской областями.
В 2018 году ООО «Молочный дом» планирует ввод в эксплуатацию порядка 600 кв. м новых производственных площадей, что позволит расширить линейку молочной продукции, увеличить количество рабочих мести, обеспечить рост заработной платы.
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