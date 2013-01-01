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ИЗМИР

Господдержка помогла курскому предприятию «Молочный дом» выйти на новый уровень

Янв 17
Курская область Центральный федеральный округ
Господдержка помогла курскому предприятию «Молочный дом» выйти на новый уровень

Работа по поддержке бизнеса в Курской области ведется в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, который сказал: «Создание комфортных условий для бизнеса – одно из ключевых условий обеспечения устойчивого роста, стабильного развития экономики и социальной сферы».
В 2017 году ООО «Молочный дом» получил субсидию в размере 2,5 млн рублей в рамках областной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства Курской области». Она реализуется в регионе с 2013 года на условиях софинансирования с федеральным центром.

Кроме того, предприятию была оказана финансовая поддержка в виде предоставления двух поручительств Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» в размере более 9 млн рублей по кредитным обязательствам на общую сумму 20 млн рублей.

Как отмечает директор ООО «Молочный дом» Владимир Маховицкий, благодаря модернизации производства удалось повысить производительность труда. Инвестиции предприятия и государственная поддержка, оказанная, в том числе при помощи Ассоциации микрокредитная компания «Центр поддержки предпринимательства Курской области» и АО «Корпорация МСП» позволили увеличить объем производства и продажу в 3 раза, расширить ассортимент молочной продукции, создать дополнительные рабочие места. В настоящее время на производстве трудится 51 человек.

В 2017 году на выставке «Золотая осень» качество продуктов питания ООО «Молочный дом» подтверждено золотыми медали по четырем видам продукции - творог, масло, сметана, молоко. ООО «Молочный дом» проводит активную работу по импортозамещению, обеспечивая население качественной натуральной молочной продукцией.

Молочные продукты предприятия поставляются в больницы, школы, детские сады, детскую молочную кухню Курской и близлежащих областей, где, как известно, их качество подвергается строжайшей проверке.

Предприятие уверенно конкурирует на рынке молочных изделий с Белгородской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской областями.

В 2018 году ООО «Молочный дом» планирует ввод в эксплуатацию порядка 600 кв. м новых производственных площадей, что позволит расширить линейку молочной продукции, увеличить количество рабочих мести, обеспечить рост заработной платы.



 
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