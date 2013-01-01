Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 ФЕВ, 13:31 МСК
USD (ЦБ)    66,0199
EUR (ЦБ)    74,9656

07 ФЕВ, 13:31 МСК
USD (ЦБ)    66,0199
EUR (ЦБ)    74,9656

«Города для детей. 2019»: старт дан!

Фев 7
ТПП РФ
«Города для детей. 2019»: старт дан!
Фонд поддержки детей объявляет о начале приема заявок на участие в X Всероссийском конкурсе «Города для детей»!

«Города для детей» – один из самых популярных и успешных проектов Фонда. Конкурс это муниципальный, а вот масштаб у него реально всероссийский: за всю историю, которая уже насчитывает почти 10 лет, конкурсный марафон объединил более 750 участников – региональных центров, крупных и не очень городов и сельских поселений – из 54 регионов страны. Итак, Всероссийскому конкурсу «Города для детей. 2019» дан старт! Его организатором является Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2019 году существенно расширилась команда партнеров, содействующих проведению конкурса. Помимо Ассоциации малых и средних городов России, стоявшей у истоков проекта, в число партнеров вошли Союз женщин России, Центральный музей Великой Отечественной войны и Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.

Цель конкурса – сформировать в российских городах и селах среду, дружественную детям, а также способствовать предупреждению детского и семейного неблагополучия и повышению качества жизни семей с детьми. Одна из ключевых задач в нынешнем году – объединить в едином социальном пространстве детей из благополучных и «проблемных» семей, детей, которые по каким-то причинам остались без попечения родителей, детей с особенностями развития и здоровья, подростков, которых принято называть трудными. Объединить – это значит увлечь живым общением, оторвать от Интернета и гаджетов. И, конечно, увлечь детей и взрослых полезными и интересными делами, направленными на благоустройство родного города, помощь ближнему, вовлечь их в мероприятия историко-культурной или патриотической направленности. В том числе – привлечь к подготовке празднования 75-летия Победы. Главное условие – подход к этой работе должен быть неформальный, творческий. В нее должны быть включены и сами дети, и родители, и волонтеры, и общественные организации, и специалисты учреждений, работающие с семьями и детьми, и органы местного самоуправления.

В нынешнем году Фонд расширил состав конкурсантов: ими могут стать не только городские округа, городские и сельские поселения. К участию приглашены муниципальные районы, объединяющие своей территорией сразу несколько городов или сел. Самостоятельно они по каким-то причинам не готовы выйти на конкурсную дистанцию. А вместе – получают такой шанс.

Что же касается деления на категории: оно остается традиционным:

I категория – муниципальные образования, являющиеся административными центрами субъектов РФ;

II категория - муниципальные образования с населением более 100 тысяч человек;

III категория - муниципальные образования с населением от 20 тысяч до 100 тысяч человек;

IV категория - муниципальные образования с населением менее 20 тысяч человек;

VI категория – сельские поселения.

Будущим конкурсантам предстоит разработать планы мероприятий по поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, по профилактике детского неблагополучия, укреплению семейных ценностей и повышению ответственного отношения взрослых к родительским обязанностям. По результатам исполнения этих планов в конце года Организационный комитет, который возглавляет вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, и определит победителей.

Также организаторы подготовили участникам ряд конкурсных заданий. Первое предполагает проведение историко-документальной выставки о земляках, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Принять участие в ее подготовке смогут все дети, подростки и их родители. А стать заинтересованными зрителями – все жители села или города. Второе задание продолжает данную тематику: конкурсантам предлагается организовать для детей в период летних каникул военно-спортивную командную патриотическую игру, которая позволит сплотить ребят и даст прекрасную возможность провести вместе досуг. Задание третье заключается в проведении семейной акции «Вместе с папами». Это может быть творческое, спортивное мероприятие, командная игра, квест – все, на что хватит фантазии. Все, что сможет сблизить отцов и детей. Наконец, задание четвертое – проведение мероприятия, направленного на изучение краеведческого и историко-культурного наследия, которая позволит привить детям и взрослым любовь к соему городу или селу и укрепит добрососедские отношения. Конкурсные задания не обязательны к выполнению, но отметим, что каждое из них – это новшество 2019 года – является отдельной номинацией. Победители в них будут определены по предложениям партнеров Фонда по проведению конкурса. Кроме того, выполнение заданий добавит рейтинговые баллы, а вместе с ним – шансы на победу в своей категории.

Повысить свой рейтинг позволит и активное участие в программе Фонда «Город для детей», важной частью которой стал с 2019 наш конкурс. В рамках новой программы в подмосковных Бронницах, Сызрани и Уфе пройдут семинары – стажировки по обмену инновационным опытом организации системы поддержки детей, летом 2019 года состоится встреча представителей муниципалитетов России «Родом из детства» в Ставропольском крае. Также запланирован онлайн семинар по успешным практикам работы муниципальных КДН и ЗП, предполагаются специальные мероприятия для муниципалитетов в рамках Выставки-форума «Вместе – ради детей!», которую в этом году принимает Калужская область. К участию в этих мероприятиях приглашены все муниципалитеты. И в первую очередь – участники конкурсов «Города для детей».

В завершение добавим, что подведение итогов конкурсного марафона и торжественная церемония награждения победителей конкурса состоятся в конце года. А пока мы ждем заявок, интересных планов и желаем всем удачи! Подробную информацию о конкурсе и о мероприятиях программы «Город для детей» можно найти здесь.

7 Фев 2019, ТПП РФ


 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
28 Янв:
24 Янв:
18 Июл:
Вне округа (Федерация):
22 Мар:
7 Мар:
7 Мар:
РОССИЯ:
7 Фев:
7 Фев:
7 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Узнай, страна

«Города для детей. 2019»: старт дан!

«Города для детей. 2019»: старт дан!

Open Innovations Startup Tour: встречаемся в Омске

Open Innovations Startup Tour: встречаемся в Омске

На Кубани открыли железнодорожный обход Краснодара и транзитный путь к Азово-Черноморскому побережью

На Кубани открыли железнодорожный обход Краснодара и транзитный путь к Азово-Черноморскому побережью

В Омске назовут лучшего IT-учителя года

В Омске назовут лучшего IT-учителя года

Новости СМИ

Новости дня

13:23 Национальная сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА Национальная сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
12:38 Сенатор Арашуков заявил, что знал о своем задержании Сенатор Арашуков заявил, что знал о своем задержании
12:16 В Мордовии задержали организаторов подразделения «Свидетели Иеговы» В Мордовии задержали организаторов подразделения «Свидетели Иеговы»
11:54 Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков освобожден от наказания Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков освобожден от наказания
11:19 Задержаны члены банды фальшивомонетчиков, которые работали в 20 регионах Задержаны члены банды фальшивомонетчиков, которые работали в 20 регионах
10:45 На международном кинофестивале в Берлине Россия представит два фильма На международном кинофестивале в Берлине Россия представит два фильма
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
10:02 Актер Панин эмигрирует в США Актер Панин эмигрирует в США

Узнай, страна!

12:26 «Города для детей. 2019»: старт дан! «Города для детей. 2019»: старт дан!
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
11:53 Open Innovations Startup Tour: встречаемся в Омске Open Innovations Startup Tour: встречаемся в Омске
11:29 На Кубани открыли железнодорожный обход Краснодара и транзитный путь к Азово-Черноморскому побережью На Кубани открыли железнодорожный обход Краснодара и транзитный путь к Азово-Черноморскому побережью
06 ФЕВ, 17:27 В Вологодской области открыли производство сухих строительных смесей по датским технологиям В Вологодской области открыли производство сухих строительных смесей по датским технологиям
06 ФЕВ, 16:34 В Калининградской области зарегистрировали первого резидента оффшора на острове Октябрьский В Калининградской области зарегистрировали первого резидента оффшора на острове Октябрьский
05 ФЕВ, 14:58 Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
31 ЯНВ, 17:30 В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter