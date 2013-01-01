«Города для детей. 2019»: старт дан!

Фонд поддержки детей объявляет о начале приема заявок на участие в X Всероссийском конкурсе «Города для детей»!

«Города для детей» – один из самых популярных и успешных проектов Фонда. Конкурс это муниципальный, а вот масштаб у него реально всероссийский: за всю историю, которая уже насчитывает почти 10 лет, конкурсный марафон объединил более 750 участников – региональных центров, крупных и не очень городов и сельских поселений – из 54 регионов страны. Итак, Всероссийскому конкурсу «Города для детей. 2019» дан старт! Его организатором является Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2019 году существенно расширилась команда партнеров, содействующих проведению конкурса. Помимо Ассоциации малых и средних городов России, стоявшей у истоков проекта, в число партнеров вошли Союз женщин России, Центральный музей Великой Отечественной войны и Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.

Цель конкурса – сформировать в российских городах и селах среду, дружественную детям, а также способствовать предупреждению детского и семейного неблагополучия и повышению качества жизни семей с детьми. Одна из ключевых задач в нынешнем году – объединить в едином социальном пространстве детей из благополучных и «проблемных» семей, детей, которые по каким-то причинам остались без попечения родителей, детей с особенностями развития и здоровья, подростков, которых принято называть трудными. Объединить – это значит увлечь живым общением, оторвать от Интернета и гаджетов. И, конечно, увлечь детей и взрослых полезными и интересными делами, направленными на благоустройство родного города, помощь ближнему, вовлечь их в мероприятия историко-культурной или патриотической направленности. В том числе – привлечь к подготовке празднования 75-летия Победы. Главное условие – подход к этой работе должен быть неформальный, творческий. В нее должны быть включены и сами дети, и родители, и волонтеры, и общественные организации, и специалисты учреждений, работающие с семьями и детьми, и органы местного самоуправления.

В нынешнем году Фонд расширил состав конкурсантов: ими могут стать не только городские округа, городские и сельские поселения. К участию приглашены муниципальные районы, объединяющие своей территорией сразу несколько городов или сел. Самостоятельно они по каким-то причинам не готовы выйти на конкурсную дистанцию. А вместе – получают такой шанс.

Что же касается деления на категории: оно остается традиционным:

I категория – муниципальные образования, являющиеся административными центрами субъектов РФ;

II категория - муниципальные образования с населением более 100 тысяч человек;

III категория - муниципальные образования с населением от 20 тысяч до 100 тысяч человек;

IV категория - муниципальные образования с населением менее 20 тысяч человек;

VI категория – сельские поселения.

Будущим конкурсантам предстоит разработать планы мероприятий по поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, по профилактике детского неблагополучия, укреплению семейных ценностей и повышению ответственного отношения взрослых к родительским обязанностям. По результатам исполнения этих планов в конце года Организационный комитет, который возглавляет вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, и определит победителей.

Также организаторы подготовили участникам ряд конкурсных заданий. Первое предполагает проведение историко-документальной выставки о земляках, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Принять участие в ее подготовке смогут все дети, подростки и их родители. А стать заинтересованными зрителями – все жители села или города. Второе задание продолжает данную тематику: конкурсантам предлагается организовать для детей в период летних каникул военно-спортивную командную патриотическую игру, которая позволит сплотить ребят и даст прекрасную возможность провести вместе досуг. Задание третье заключается в проведении семейной акции «Вместе с папами». Это может быть творческое, спортивное мероприятие, командная игра, квест – все, на что хватит фантазии. Все, что сможет сблизить отцов и детей. Наконец, задание четвертое – проведение мероприятия, направленного на изучение краеведческого и историко-культурного наследия, которая позволит привить детям и взрослым любовь к соему городу или селу и укрепит добрососедские отношения. Конкурсные задания не обязательны к выполнению, но отметим, что каждое из них – это новшество 2019 года – является отдельной номинацией. Победители в них будут определены по предложениям партнеров Фонда по проведению конкурса. Кроме того, выполнение заданий добавит рейтинговые баллы, а вместе с ним – шансы на победу в своей категории.

Повысить свой рейтинг позволит и активное участие в программе Фонда «Город для детей», важной частью которой стал с 2019 наш конкурс. В рамках новой программы в подмосковных Бронницах, Сызрани и Уфе пройдут семинары – стажировки по обмену инновационным опытом организации системы поддержки детей, летом 2019 года состоится встреча представителей муниципалитетов России «Родом из детства» в Ставропольском крае. Также запланирован онлайн семинар по успешным практикам работы муниципальных КДН и ЗП, предполагаются специальные мероприятия для муниципалитетов в рамках Выставки-форума «Вместе – ради детей!», которую в этом году принимает Калужская область. К участию в этих мероприятиях приглашены все муниципалитеты. И в первую очередь – участники конкурсов «Города для детей».

В завершение добавим, что подведение итогов конкурсного марафона и торжественная церемония награждения победителей конкурса состоятся в конце года. А пока мы ждем заявок, интересных планов и желаем всем удачи! Подробную информацию о конкурсе и о мероприятиях программы «Город для детей» можно найти здесь.