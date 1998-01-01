В Курской области отметили десятилетие работы МФЦ



Врио губернатора Курской области Роман Старовойт 23 ноября принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 10-летию создания в Курской области первого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Курская область была пилотным регионом, где реализовалась программа по организации деятельности МФЦ. Как подчеркнул Роман Старовойт, за 10 лет проект стал успешным не только для области, но и для нашей страны.

— Это были годы развития, годы успешной реализации решения президента и правительства РФ. Повысился уровень обслуживания, комфорта многофункциональных центров, весь перечень государственных услуг можно получить практически в режиме «одного окна». Сегодня они действуют во всех районах Курской области, — отметил глава региона.

О достижениях за 10 лет деятельности на праздничном мероприятии рассказал директор ОБУ «МФЦ» Сергей Кожевников.

— Курская область стала первой в стране, которая на базе многофункционального центра организовала услуги Росреестра. В числе первых куряне начали работу по электронному взаимодействию с органами власти в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг. В прошлом году Курская область стала одним из пилотных регионов по внедрению проекта «МФЦ для бизнеса». В первом квартале 2019 года распахнет свои двери для курян еще один офис МФЦ в Сеймском округе города Курска.

Ежегодно число обращений в многофункциональные центры региона превышает миллион, и свыше 90 процентов населения удовлетворены качеством предоставления государственных услуг.

В настоящее время у заявителей имеется возможность получить в центрах 262 государственные и муниципальные услуги, из них 38 - федеральных органов исполнительной власти; 52 – органов исполнительной власти области; 172 – муниципальных услуг.

Особых слов благодарности заслужил дружный коллектив МФЦ, в котором трудятся более 500 человек. Лучшим сотрудникам врио губернатора вручил награды за эффективную работу. На торжественном мероприятии их удостоились и сотрудники структурных подразделений администрации Курской области, муниципальных районов, которые оперативно взаимодействуют с многофункциональными центрами.