Глава региона Александр Бурков принял участие в заседании Госсовета



Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал губернаторов наращивать инвестиции и предпринимательскую активность на вверенных им территориях.

Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что наращивание инвестиций, предпринимательской активности – это, безусловно, и экономическая задача, это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы регионов. На заседании Госсовета, в работе которого участвовал врио Губернатора Александр Бурков, отмечалась необходимость совершенствования законодательства, настраивание его на поддержку деловых инициатив и упрощение повседневной работы предпринимателей.

«Важен не только контроль и мониторинг применения нормативных законодательных норм, но и выявление наиболее успешных практик по улучшению делового климата. Причём оценку их эффективности должен давать сам бизнес», - подчеркнул Президент РФ Владимир Путин.

Руководитель области Александр Бурков ставит вопросы улучшения делового климата в регионе в приоритет деятельности регионального кабмина. Для устранения излишних ограничений для бизнеса в различных сферах в течение 2017 года региональные власти и муниципалитеты откорректировали более 200 нормативных актов и регламентов, влияющих на работу предпринимателей. Проводится мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг. Его результаты находятся в центре внимания Совета по инвестиционной деятельности при Губернаторе Омской области.

«На сегодняшний день у нас есть две ключевые проблемы, которые пока тормозят развитие бизнеса в регионе. Это чересчур длительные и сложные процедуры получения разрешения на строительство, ввода линейных объектов и подключения к сетям. Административно-организационное упрощение этих процедур и сокращение сроков за счет законотворческих инициатив было особым поручением в моем бюджетном послании», - отметил врио Губернатора Александр Бурков по итогам заседания Госсовета РФ.

Президент России Владимир Путин считает одним из факторов инвестиционной привлекательности регионов их финансовую устойчивость. Для укрепления финансового положения субъектов РФ запущена федеральная программа реструктуризации бюджетных кредитов. Омская область вошла в эту программу.

«Владимир Путин обратил внимание глав регионов на оздоровление финансов и реструктуризацию бюджетных кредитов. В этом отношении у нас работа уже проведена. Подготовлено соглашение о реструктуризации на 7 лет. Документ уже находится в федеральном Минфине и до нового года будет подписан», - подчеркнул Александр Бурков.

В наступающем году Правительство России должно принять стратегию долгосрочного пространственного развития страны, в которой определит конкурентные преимущества и точки роста для каждого субъекта РФ, их экономическую специализацию в межрегиональных и международных кооперационных связях.

«Глава федерального министерства экономики Максим Орешкин сказал о необходимости руководителям регионов сосредоточиться на межгосударственном, а не только межрегиональном уровне конкуренции. Я с ним солидарен, поскольку эта «гонка вооружений» между регионами может привести, например, к падению доходной базы. Нужно работать с инвестиционными площадками: провести аудит, чтобы понять, какими техническими и энергетическими характеристиками они обладают. Мы должны четко понимать, какие выгодные предложения мы можем сделать инвестору, который приходит в регион», - сказал Александр Бурков.

Глава региона отметил важность поднимавшейся на Госсовете темы создания на федеральном уровне единого реестра проверок контрольно-надзорных органов в отношении предпринимателей.

«Это позволит понимать, какая административная нагрузка в целом ложится на бизнес и где происходит дублирование», - считает врио Губернатора Александр Бурков.