Глава области Александр Михайлов поздравил курян с Днем России



Торжественное собрание по случаю главного общенационального праздника прошло в драмтеатре имени А.С. Пушкина. В нем приняли участие представители всех районов и городов региона.

В приветственной речи губернатор напомнил, что завтра исполняется 84 года со дня образования Курской области и поздравил всех курян с этой датой.

«Наш край всегда играл великую, опорную роль в истории Российского государства. Еще с петровских времен и в настоящее время Курская губерния служит надежным форпостом российской государственности. Мы по праву гордимся нашим регионом, его героической историей, богатыми культурными и духовными традициями, современными достижениями и успехами курян. Истоки нашего патриотизма - в трепетном отношении к своей земле, в уважении к соседям, в заботе о родных и близких, поэтому День России не только общенациональный праздник, но и глубоко личный, затрагивающий заветные чувства каждого из нас», - сказал Александр Михайлов.

Очередную годовщину наша область встречает как динамично развивающийся регион, имеющий весомый аграрный, промышленный и интеллектуальный потенциал. Успехи и хорошие результаты курян отмечаются и на федеральном уровне. Ежегодно растет объём инвестиций в основной капитал, весомые результаты достигнуты в агропромышленном комплексе, пищевой и перерабатывающей отраслях.

Курские аграрии каждый год ставят новые рекорды. Их самоотверженный труд вывел регион на передовые позиции в ЦФО и России в целом. Мы продолжаем наращивать промышленный потенциал. Открываются новые предприятия, а действующие инвестируют в модернизацию и расширение мощностей. Все это - сплав усилий, тесного взаимодействия и постоянного сотрудничества исполнительной и законодательной власти, повседневного труда курян.

Глава региона поблагодарил всех, кто на своём рабочем месте делает всё, чтобы соловьиный край развивался и процветал. Слова особой признательности были адресованы старшему поколению.

Труженикам разных отраслей на празднике вручили государственные и областные награды за профессиональные достижения, а юные куряне в торжественной обстановке получили первый в своей жизни паспорт гражданина Российской Федерации. Завершился праздник концертной программой творческих коллективов области.