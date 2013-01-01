Глава Чечни собрал первый урожай пшеницы сорта «Ахмат»



Новый сорт озимой пшеницы с рекордной урожайностью 13 тонн с гектара вывели сотрудники Краснодарского НИИ сельского хозяйства имени П. Лукьяненко

Селекционеры назвали новый сорт в честь первого президента Чеченской республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Этот сорт устойчив к болезням, засухе, к полеганию. Его урожайность - более 130 ц/га. Выше показателя еще нет. Если в других сортах мы сеем 220-230 кг на гектар, то у этой пшеницы норма 100 кг на гектар. Пшеница этого сорта низкорослая, но по своим хлебопекарным качествам показала себя только с лучшей стороны, имеет хорошие вкусовые качества», - пояснил министр сельского хозяйства Чеченской Республики Муса Дадаев.

Он отметил, что на сегодняшний день это один из лучших российских сортов, который экспериментально посеяли уже в трех хозяйствах.

Рамзан Кадыров за рулем комбайна убрал первый участок поля, засеянного озимой пшеницей «Ахмат».

Глава Чеченской Республики отметил, что новый сорт пшеницы хорошо себя зарекомендовал в неблагоприятных погодных условиях и наверняка будет пользоваться высоким спросом к аграриев.

Чеченская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ