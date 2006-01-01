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ИЗМИР

Газ пришел в три населенных пункта Тамбовской области

Дек 28
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Газ пришел в три населенных пункта Тамбовской области

Настоящий новогодний подарок получили жители трех сел Сосновского района. 27 декабря в деревню Ильиновка, села Христофоровка и Домнино пришел долгожданный газ.
АО «Газпром газораспределение Тамбов» завершило строительство межпоселкового газопровода высокого давления протяженностью около 14 километров. Ввод его в эксплуатацию позволил обеспечить газом 279 домовладений. С этим долгожданным событием жителей Сосновского района поздравил вице-губернатор Игорь Кулаков.

К «голубому топливу» населенные пункты подключены в рамках реализации Программы газификации регионов России ПАО «Газпром», инвестор – ООО «Газпром межрегионгаз». В ней Тамбовская область участвует с 2006 года. За годы реализации Программы «Газпром» уже направил на газификацию региона порядка 4,7 миллиарда рублей. С 2006 по 2017 года на эти средства на Тамбовщине построено более 900 километров межпоселковых газопроводов, подготовлено для газификации порядка 14300 домовладений и более 100 котельных, отапливающих социальные и производственные объекты.

Уровень газификации тамбовских сел – один из самых высоких в России. Так, по данным на 1 января 2017 года уровень газификации жилого фонда области, подлежащего газификации, составляет 96,5 процента. По этому показателю Тамбовская область занимает второе место среди регионов Центрального федерального округа. Для сравнения, в целом по стране этот показатель значительно ниже – 71,4 процента. Вместе с тем, губернатор Александр Никитин ставит конкретную задачу: в ближайшие годы довести газификацию Тамбовщины до 100 процентов.

- Для тамбовских газовиков решение вопросов газификации сельских территорий является одной из приоритетных задач. Ее реализация способствует росту инвестиционной активности в аграрном секторе, повышению благосостояния каждого конкретного жителя. Это также серьезный шаг вперед для развития инфраструктуры сельских поселений, и дополнительный импульс для социально-экономического роста, - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тамбов» Валерий Кантеев в ходе торжественного мероприятия, посвященного пуску газа.



 
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