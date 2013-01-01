«Фруктовое Обаяние» из Обояни завоевывает отечественный рынок



Знаменитая курская антоновка вновь возвращается на прилавки, причем, не только курские. И это не удивительно, ведь за последние пять лет в хозяйствах Обоянского, Беловского, Курского районов заложено 300 гектаров новых садов интенсивного типа. До 2020 года их площадь намечено увеличить до 1000 гектаров. Это позволит удвоить валовое производство плодов в регионе до 50 тысяч тонн.

В 2015 году началось возрождение некогда знаменитого на всю страну и заброшенного в 90-е годы плодосовхоза «Обоянский». Старые сады выкупили руководители АО «Артель» братья Виктор и Сергей Антиповы. Тогда было реанимировано 400 гектаров садов. Они пытались спасти и остальные насаждения, приглашали консультантов из наших институтов и даже из Германии. Тогда еще на 216 гектарах была проведена омолаживающая обрезка. Сейчас возглавляемое Антиповыми предприятие «Зоринские сады» вывело плодоводство в районе на новый уровень. Был завезен посадочный материал и заложен новый сад.

В 2016 году высадили более 34 гектаров интенсивных полукарликовых сортов яблонь – это более 49 тысяч саженцев лучших сортов, привезенных из Европы. А прошлой весной заложили еще более 90 гектаров сада.

Весной этого года было заложено 56 гектаров интенсивного сада. Сейчас ведутся работы по установки шпалеры и капельного орошения еще на 77 га под закладку сада весной 2019 га. Определены участки в 200 га и ведется подготовка почвы для посадки сада и в 2020 году. Всего же к 2021 году братья планируют довести площадь интенсивных садов до 500 гектаров.

Для хранения яблок проведена реконструкция холодильников емкостью 5000 тонн. Ведется стройка сортировочного комплекса для линии Aweta производительностью 200 тонн в сутки. Срок сдачи в эксплуатацию сортировочного комплекса - конец 2018 года.

- Продаются наши яблоки не только в Обояни, соседних районах и Курске, но и далеко за пределами региона. Вкусные и экологически чистые курские яблоки пользуются спросом в Белгородской, Воронежской, Орловской областях, Москве, - говорит руководитель «Зоринского сада» Андрей Беззубенко

«Обоянский завод» из местных яблок производит яблочное пюре. Благодаря новейшему оборудованию для консервации, которое установлено на заводе в ходе масштабной модернизации, произведённая здесь продукция имеет высочайшее качество и может конкурировать с известными федеральными брендами.

В прошлом году обоянские сады дали урожай в 1000 тонн, а в этом планируется увеличить этот показатель в три с половиной раза – до 3500 тонн.

Сейчас все куряне могут купить обоянские яблоки на прилавках местных магазинов. Торговая марка созвучна с названием района - «ФРУКТОВОЕ ОБАЯНИЕ».