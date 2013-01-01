Капитал страны
Капитал Страны
Восточный экономический форум ENGLISH
14 СЕН, 13:04 МСК
USD (ЦБ)    68,2826
EUR (ЦБ)    79,9521

14 СЕН, 13:04 МСК
USD (ЦБ)    68,2826
EUR (ЦБ)    79,9521
Восточный экономический форум

«Фруктовое Обаяние» из Обояни завоевывает отечественный рынок

Сен 14
Курская область Центральный федеральный округ
«Фруктовое Обаяние» из Обояни завоевывает отечественный рынок

Знаменитая курская антоновка вновь возвращается на прилавки, причем, не только курские. И это не удивительно, ведь за последние пять лет в хозяйствах Обоянского, Беловского, Курского районов заложено 300 гектаров новых садов интенсивного типа. До 2020 года их площадь намечено увеличить до 1000 гектаров. Это позволит удвоить валовое производство плодов в регионе до 50 тысяч тонн.
В 2015 году началось возрождение некогда знаменитого на всю страну и заброшенного в 90-е годы плодосовхоза «Обоянский». Старые сады выкупили руководители АО «Артель» братья Виктор и Сергей Антиповы. Тогда было реанимировано 400 гектаров садов. Они пытались спасти и остальные насаждения, приглашали консультантов из наших институтов и даже из Германии. Тогда еще на 216 гектарах была проведена омолаживающая обрезка. Сейчас возглавляемое Антиповыми предприятие «Зоринские сады» вывело плодоводство в районе на новый уровень. Был завезен посадочный материал и заложен новый сад.

В 2016 году высадили более 34 гектаров интенсивных полукарликовых сортов яблонь – это более 49 тысяч саженцев лучших сортов, привезенных из Европы. А прошлой весной заложили еще более 90 гектаров сада.

Весной этого года было заложено 56 гектаров интенсивного сада. Сейчас ведутся работы по установки шпалеры и капельного орошения еще на 77 га под закладку сада весной 2019 га. Определены участки в 200 га и ведется подготовка почвы для посадки сада и в 2020 году. Всего же к 2021 году братья планируют довести площадь интенсивных садов до 500 гектаров.

Для хранения яблок проведена реконструкция холодильников емкостью 5000 тонн. Ведется стройка сортировочного комплекса для линии Aweta производительностью 200 тонн в сутки. Срок сдачи в эксплуатацию сортировочного комплекса - конец 2018 года.

- Продаются наши яблоки не только в Обояни, соседних районах и Курске, но и далеко за пределами региона. Вкусные и экологически чистые курские яблоки пользуются спросом в Белгородской, Воронежской, Орловской областях, Москве, - говорит руководитель «Зоринского сада» Андрей Беззубенко

«Обоянский завод» из местных яблок производит яблочное пюре. Благодаря новейшему оборудованию для консервации, которое установлено на заводе в ходе масштабной модернизации, произведённая здесь продукция имеет высочайшее качество и может конкурировать с известными федеральными брендами.

В прошлом году обоянские сады дали урожай в 1000 тонн, а в этом планируется увеличить этот показатель в три с половиной раза – до 3500 тонн.

Сейчас все куряне могут купить обоянские яблоки на прилавках местных магазинов. Торговая марка созвучна с названием района - «ФРУКТОВОЕ ОБАЯНИЕ».



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Курская область:
14 Сен:
14 Сен:
6 Сен:
Центральный федеральный округ:
13 Сен:
13 Сен:
13 Сен:
РОССИЯ:
13 Сен:
13 Сен:
13 Сен:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

ЦБ защитит рубль от обвала, но пожертвует ростом экономики? Что вынуждает поднять ключевую ставку

ЦБ защитит рубль от обвала, но пожертвует ростом экономики? Что вынуждает поднять ключевую ставку
Интервью и комментарии

«Звезда по имени Солнце». Она дарит нам жизнь, но может ее и уничтожить

«Звезда по имени Солнце». Она дарит нам жизнь, но может ее и уничтожить
Наука и технологии 2

Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки

Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки
Наука и технологии 1

«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар

«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар
Интервью и комментарии 1

Узнай, страна

Звено истребителей Су-30 СМ вошло в боевой состав курского авиационного полка

Звено истребителей Су-30 СМ вошло в боевой состав курского авиационного полка

«ГОТЭК-ЛИТАР» запустил новый производственно-технологический комплекс

«ГОТЭК-ЛИТАР» запустил новый производственно-технологический комплекс

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

07:27 Манафорт согласился на сделку со следствием Манафорт согласился на сделку со следствием
Глава ВТБ выступил против доллара, Россия будет строить новые ледоколы и другие новости пятницы
Глава ВТБ выступил против доллара, Россия будет строить новые ледоколы и другие новости пятницы
06:56 На учениях "Восток-2018" были использованы "ракеты-невидимки" На учениях "Восток-2018" были использованы "ракеты-невидимки"
06:25 В обшивке "Союза" нашли новые следы от дрели В обшивке "Союза" нашли новые следы от дрели
05:58 Поклонская прокомментировала расформирование возглавляемой ею Комиссии Поклонская прокомментировала расформирование возглавляемой ею Комиссии
05:37 В ДНР задержан командир батальона, в котором воевал Прилепин В ДНР задержан командир батальона, в котором воевал Прилепин
13 СЕН, 23:49 Экипаж судна "Механик Погодин" вернулся в Россию Экипаж судна "Механик Погодин" вернулся в Россию
«Мир раскусил Россию». За интервью Петрова и Боширова Россия получит «суровые» санкции
«Мир раскусил Россию». За интервью Петрова и Боширова Россия получит «суровые» санкции
13 СЕН, 23:34 Датские археологи раскопали улицы под Рибе, чтобы добраться до древнего поселения викингов Датские археологи раскопали улицы под Рибе, чтобы добраться до древнего поселения викингов

Узнай, страна!

11:29 Звено истребителей Су-30 СМ вошло в боевой состав курского авиационного полка Звено истребителей Су-30 СМ вошло в боевой состав курского авиационного полка
Санкции против валютных счетов. Грозит ли россиянам изъятие валюты
Санкции против валютных счетов. Грозит ли россиянам изъятие валюты
13 СЕН, 19:11 В Челябинске сертифицировали рельсы для железнодорожных магистралей со скоростью движения 250 км/ч В Челябинске сертифицировали рельсы для железнодорожных магистралей со скоростью движения 250 км/ч
13 СЕН, 18:41 В Екатеринбурге начали выпускать уникальный российский препарат для диагностики рака В Екатеринбурге начали выпускать уникальный российский препарат для диагностики рака
13 СЕН, 18:04 В Крыму открывают четвертый детсад, построенный по федеральной программе В Крыму открывают четвертый детсад, построенный по федеральной программе
13 СЕН, 11:26 Почему Вологодская ТПП стала площадкой для объединения экспертов и оценщиков Северо-запада России. Почему Вологодская ТПП стала площадкой для объединения экспертов и оценщиков Северо-запада России.
12 СЕН, 16:24 На Тамбовщине массово отметят областной день спорта и здоровья На Тамбовщине массово отметят областной день спорта и здоровья
Ожидание и реальность. Apple представила новые телефоны, но революцию не произвела
Ожидание и реальность. Apple представила новые телефоны, но революцию не произвела
12 СЕН, 11:10 Комплексный проект освоения лесных ресурсов области планируют реализовать в ЕАО российские инвесторы Комплексный проект освоения лесных ресурсов области планируют реализовать в ЕАО российские инвесторы

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter