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ИЗМИР

Фотовыставка «Поколение будущего»

Июн 14
Курская область Центральный федеральный округ
Фотовыставка «Поколение будущего»

Она организована в рамках СЭФ-2018 ИД «Комсомольская правда в Воронеже», а презентацию провели генеральный директор издания Сергей Чирков и председатель комитета информации и печати Курской области Наталья Лымарь.
- Для того, чтобы продемонстрировать многочисленным гостям и участникам СЭФ потенциал курской молодежи, вместить его в тридцать фотофактов, была проделана колоссальная работа, отсмотрены сотни фотографий курских фотографов, - рассказала Наталья Лымарь.

Благодаря мастерским снимкам становится понятно, что курской молодежью стоит гордиться. На фотографиях представлены курские юноши и девушки, сохраняющие народные традиции, осваивающие рабочие профессии. Это юные курские наследники Великой Победы, а также талантливая и одаренная молодежь, музыканты и спортсмены.

Заместителя полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Ольгу Атюкову и курского губернатора Александра Михайлова очень заинтересовали снимки, которые демонстрируют, как юное поколение хранит память о Великой Отечественной войне, гордится своей богатой военной историей, плечом плечу идет 9 Мая с ветеранами в многотысячном «Бессмертном полку».

- Все снимки объединяет одно – огромная любовь юношей и девушек к своей малой Родине, к ее неповторимому национальному колориту, традициям. Именно родному краю они посвящают свои громкие спортивные победы и талантливые выступления, свои трудовые подвиги, свой каждый день, наполненный радостью и счастьем, - подчеркнул Сергей Чирков.

А сюрпризом для посетителей фотовыставки стал открытый пленэр юных курских художников, которые на глазах у зрителей воплощали работы фотографов в живописи. Одна из картин была подарена на память о пребывании на курской земле Ольге Атюковой.



 
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