«Фонд Валерия Гергиева» выразил благодарность Андрею Клычкову

Напомним, в рамках XVII сезона Московского Пасхального фестиваля на сцене Орловского государственного академического театра им. И. С. Тургенева состоялся благотворительный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева.

Благотворительный фонд «Фонд Валерия Гергиева» направил письмо в адрес врио Губернатора области Андрея Клычкова, в котором выражается признательность за поддержку в проведении концерта Симфонического оркестра Мариинского театра в г. Орле.

В письме, в частности, говорится: «Семнадцатый сезон Московского Пасхального фестиваля стал одним из самых продолжительных и масштабных - рекордный музыкальный марафон продлился 32 дня. Симфонический оркестр Мариинского театра преодолел более 35 000 километров пути за 32 дня и выступил в 30 городах России, а также в Китае, Германии, Швейцарии. В общей сложности коллектив дал 55 концертов, 11 из которых были благотворительными.

Оказанное Вами содействие позволяет Фестивалю поддерживать высочайший художественный и организационный уровень, сохраняя при этом его важнейшие приоритеты - благотворительность, просветительство и образование.

Ежегодно Московский Пасхальный фестиваль знакомит публику в различных регионах нашей страны с лучшими образцами русской и мировой музыкальной культуры, тем самым расширяя круг поклонников классического искусства, привлекая в него детей и молодежь.

Выступать у себя на родине - это особая ответственность. Концерты в городах России важны для нас ничуть не меньше, чем выступления в самых престижных залах мира. Мы чрезвычайно ценим возможность давать концерты по всей стране, а главной наградой для нас является благодарность слушателей - безусловно, это и Ваша заслуга».