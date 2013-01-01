«Фонд Валерия Гергиева» выразил благодарность Андрею Клычкову
Благотворительный фонд «Фонд Валерия Гергиева» направил письмо в адрес врио Губернатора области Андрея Клычкова, в котором выражается признательность за поддержку в проведении концерта Симфонического оркестра Мариинского театра в г. Орле.
В письме, в частности, говорится: «Семнадцатый сезон Московского Пасхального фестиваля стал одним из самых продолжительных и масштабных - рекордный музыкальный марафон продлился 32 дня. Симфонический оркестр Мариинского театра преодолел более 35 000 километров пути за 32 дня и выступил в 30 городах России, а также в Китае, Германии, Швейцарии. В общей сложности коллектив дал 55 концертов, 11 из которых были благотворительными.
Оказанное Вами содействие позволяет Фестивалю поддерживать высочайший художественный и организационный уровень, сохраняя при этом его важнейшие приоритеты - благотворительность, просветительство и образование.
Ежегодно Московский Пасхальный фестиваль знакомит публику в различных регионах нашей страны с лучшими образцами русской и мировой музыкальной культуры, тем самым расширяя круг поклонников классического искусства, привлекая в него детей и молодежь.
Выступать у себя на родине - это особая ответственность. Концерты в городах России важны для нас ничуть не меньше, чем выступления в самых престижных залах мира. Мы чрезвычайно ценим возможность давать концерты по всей стране, а главной наградой для нас является благодарность слушателей - безусловно, это и Ваша заслуга».
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|29 Июн:
|29 Июн:
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|29 Июн: