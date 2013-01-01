Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 ИЮН, 18:44 МСК
USD (ЦБ)    62,7565
EUR (ЦБ)    72,9921
ЧМ 218
ИЗМИР

«Фонд Валерия Гергиева» выразил благодарность Андрею Клычкову

Июн 29
Орловская область Центральный федеральный округ
«Фонд Валерия Гергиева» выразил благодарность Андрею Клычкову
Напомним, в рамках XVII сезона Московского Пасхального фестиваля на сцене Орловского государственного академического театра им. И. С. Тургенева состоялся благотворительный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева.

Благотворительный фонд «Фонд Валерия Гергиева» направил письмо в адрес врио Губернатора области Андрея Клычкова, в котором выражается признательность за поддержку в проведении концерта Симфонического оркестра Мариинского театра в г. Орле.

В письме, в частности, говорится: «Семнадцатый сезон Московского Пасхального фестиваля стал одним из самых продолжительных и масштабных - рекордный музыкальный марафон продлился 32 дня. Симфонический оркестр Мариинского театра преодолел более 35 000 километров пути за 32 дня и выступил в 30 городах России, а также в Китае, Германии, Швейцарии. В общей сложности коллектив дал 55 концертов, 11 из которых были благотворительными.

Оказанное Вами содействие позволяет Фестивалю поддерживать высочайший художественный и организационный уровень, сохраняя при этом его важнейшие приоритеты - благотворительность, просветительство и образование.

Ежегодно Московский Пасхальный фестиваль знакомит публику в различных регионах нашей страны с лучшими образцами русской и мировой музыкальной культуры, тем самым расширяя круг поклонников классического искусства, привлекая в него детей и молодежь.

Выступать у себя на родине - это особая ответственность. Концерты в городах России важны для нас ничуть не меньше, чем выступления в самых престижных залах мира. Мы чрезвычайно ценим возможность давать концерты по всей стране, а главной наградой для нас является благодарность слушателей - безусловно, это и Ваша заслуга».



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Орловская область:
29 Июн:
29 Июн:
29 Июн:
Центральный федеральный округ:
29 Июн:
29 Июн:
29 Июн:
РОССИЯ:
29 Июн:
29 Июн:
29 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Что такое жизнь, как она возникла на Земле и есть ли она еще где-нибудь во Вселенной

Что такое жизнь, как она возникла на Земле и есть ли она еще где-нибудь во Вселенной
Наука и технологии

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?
Политика

«Угроза со стороны США будет и дальше нарастать». Зачем Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти

«Угроза со стороны США будет и дальше нарастать». Зачем Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти
Интервью и комментарии

Салах и Кадыров, торт для Месси и «Лада» для сербского капитана. Как российские регионы сходят с ума по ЧМ-2018

Салах и Кадыров, торт для Месси и «Лада» для сербского капитана. Как российские регионы сходят с ума по ЧМ-2018
События и факты

Узнай, страна

«Фонд Валерия Гергиева» выразил благодарность Андрею Клычкову

«Фонд Валерия Гергиева» выразил благодарность Андрею Клычкову

Андрей Клычков встретился с помощником полномочного представителя Президента РФ в ЦФО

Андрей Клычков встретился с помощником полномочного представителя Президента РФ в ЦФО

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

18:31 По иску "Газпрома" о расторжении контрактов с "Нафтогазом" начали формировать трибунал По иску "Газпрома" о расторжении контрактов с "Нафтогазом" начали формировать трибунал
Громкий «одобрямс». Партия власти придумывает, как «продать» гражданам пенсионную реформу
Громкий «одобрямс». Партия власти придумывает, как «продать» гражданам пенсионную реформу
17:58 ЕС не проводит агрессивную политику в отношении России ЕС не проводит агрессивную политику в отношении России
17:21 Националисты Украины "присвоила" земли России, Польши и Словакии Националисты Украины "присвоила" земли России, Польши и Словакии
17:09 В школе Свердловской области выпускникам раздали грамоты с символикой Украины В школе Свердловской области выпускникам раздали грамоты с символикой Украины
16:59 Rolling Stone составил 100 лучших песен начала XXI века Rolling Stone составил 100 лучших песен начала XXI века

Узнай, страна!

20:58 «Фонд Валерия Гергиева» выразил благодарность Андрею Клычкову «Фонд Валерия Гергиева» выразил благодарность Андрею Клычкову
Сделка по Сирии или пиар? Чего ждать от встречи Путина и Трампа
Сделка по Сирии или пиар? Чего ждать от встречи Путина и Трампа
20:50 Цифровому телевидению Курской области - 9 лет Цифровому телевидению Курской области - 9 лет
18:24 Тамбовская область презентовала другим регионам свой промышленный потенциал Тамбовская область презентовала другим регионам свой промышленный потенциал
18:00 В Калужской области будут выпускать суперконцентраты красителей и добавок для изделий из пластмасс В Калужской области будут выпускать суперконцентраты красителей и добавок для изделий из пластмасс
17:28 На Сахалине к ЧМ-2018 открыли стадион для своих футболистов На Сахалине к ЧМ-2018 открыли стадион для своих футболистов
16:13 Первый российский завод по производству кормов для домашних животных открыли в Подмосковье Первый российский завод по производству кормов для домашних животных открыли в Подмосковье
Свободный сенатор. Почему Франция больше не обвиняет Сулеймана Керимова в мошенничестве
Свободный сенатор. Почему Франция больше не обвиняет Сулеймана Керимова в мошенничестве
12:50 Участник выставки-ярмарки «АгроОмск-2018» представит новую технику для внесения удобрений в почву Участник выставки-ярмарки «АгроОмск-2018» представит новую технику для внесения удобрений в почву

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter