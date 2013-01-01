

Сегодня заместитель главы администрации области, президент футбольного клуба «Тамбов» Арсен Габуев провел большую пресс-конференцию. Речь шла о подготовке команды к дебюту в Российской премьер-лиге, реконструкции стадиона «Спартак», селекционной работе и задачах на предстоящий сезон.

Президент клуба Арсен Габуев отметил, что команда выполнила задачу, которую и болельщики, и губернатор Александр Никитин поставили перед ней на этот сезон – вышла в Российскую премьер-лигу. Хотя сам сезон получился неоднозначным.

Но Кубок Футбольной национальной лиги получен, футбольный клуб «Тамбов» пробился в элиту российского футбола по спортивному принципу, а значит, самое время готовиться к дебюту. Тем более, времени на эту подготовку крайне мало. Первый тур РПЛ сезона 2019-2020 годов стартует 14 июля. Меньше чем за два месяца «Тамбов» должен успеть многое: сформировать основной состав, сформировать «молодежку», провести два предсезонных сбора, решить все организационные вопросы, в том числе и по реконструкции домашней арены команды.

Крайне важный вопрос, который поднимался не раз, - финансирование команды. Вице-губернатор Арсен Габуев подчеркнул, что бюджет клуба не изменится и останется на уровне выступлений команды в ФНЛ – 350 миллионов рублей. Руководство клуба сейчас ведет поиск коммерческих партнеров, рекламных спонсоров, за счет сотрудничества с которыми планируется привлечь 200-250 миллионов рублей дополнительно.

Конечно, много копий было сломано вокруг этого вопроса. Для сравнения, сейчас бюджет самого бедного клуба РПЛ составляет 1,2 миллиарда рублей. Но руководство «Тамбова» подобное положение дел не пугает. В клубе вовсю идет кропотливая, селекционная работа.

- Нашей команде нужны стрессоустойчивые, «режимные» ребята, - говорит главный тренер ФК «Тамбов» Александр Григорян.

Планируется, что на 60 процентов состав новой команды будет сформирован из ребят, защищавших цвета «Тамбова» в завершившемся сезоне в ФНЛ. Кто уйдет, кто останется, решат коллегиально. Многое будет зависеть от физической формы конкретного игрока, его психологического состояния. Однако в команду планируют вернуть тамбовчанина Андрея Часовских, который минувший сезон провел во Владивостоке.

Что касается работ по реконструкции стадиона «Спартак», то они уже продолжаются. На стадионе работает техника. По программе «Наследие чемпионата мира» в Тамбов безвозмездно передано оборудование для систем контроля доступа (система СКУД) с московского стадиона «Спартак». Его ориентировочная стоимость составляет 150 миллионов рублей.

- Новое оборудование позволит не только соблюсти все нормы безопасности, которые предъявляет Российская премьер-лига, но и запустить систему электронной продажи билетов на матчи, чего ждут многие болельщики, - отметил Арсен Габуев.

Активно прорабатывается и вопрос по количеству посадочных мест на стадионе. После реконструкции их число достигнет 10 тысяч.

- Все, что делается, делается, в первую очередь, для наших болельщиков, - сказал вице-губернатор.

Ранее стало известно, что первые домашние матчи ФК «Тамбов» проведет на стадионе в Саранске – к 14 июля «Спартак» подготовить не получится. Областные власти ставят задачу вернуть в Тамбов большой футбол в конце августа - начале сентября.

- Многое будет зависеть от руководства города Тамбова и администрации стадиона «Спартак», - подчеркнул Арсен Габуев.

За короткое время предстоит провести достаточно много видов работ, привести центральный стадион Тамбова в соответствие с лучшими стадионами страны. Конечно, сделать это будет не просто в силу возраста спортобъекта, его местоположения, наличия в непосредственной близости от него памятников архитектуры. Именно поэтому, по словам заместителя главы администрации области Арсена Габуева, сейчас активно прорабатывается вопрос о строительстве нового стадиона в развивающемся северном микрорайоне Тамбова. Он может стать не просто домашней ареной команды - настоящим центром притяжения для всех любителей спорта и активного образа жизни региона.

Но пока появление такого объекта – среднесрочные планы. Что же касается краткосрочных, планов на сезон, то их президент клуба сформулировал так:

- Задачи перед ФК «Тамбов» стоят простые – попадание в Лигу Европы.

Конечно, для многих его слова могут показаться настоящей фантастикой. Но кто три года назад мог представить, что футбольный клуб «Тамбов» с его скромным бюджетом может совершить настоящее чудо и выиграть второй по значимости футбольный чемпионат страны. Сегодня мы все стали свидетелями этого чуда. А значит, время двигаться дальше. По непростому пути к новым высотам.

Фото Анатолия Жалнина («Тамбовская жизнь»)