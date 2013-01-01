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Финансирование Новгородской области на поддержку малого бизнеса значительно возрастёт

Дек 17
Новгородская область Северо-Западный федеральный округ
Финансирование Новгородской области на поддержку малого бизнеса значительно возрастёт
За ближайшие шесть лет наш регион получит свыше 1 млрд рублей на развитие предпринимательства

Заместитель министра инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев и директор департамента развития малого и среднего предпринимательства министерства Сергей Шведкин вернулись из Челябинска, где прошла VIII Всероссийская конференция, посвященная поддержке малого и среднего бизнеса.

Челябинск в третий раз стал площадкой федерального уровня, которая объединила представителей федеральной и региональной власти, руководителей институтов поддержки малого и среднего предпринимательства, экспертов и представителей бизнес-сообществ. Именно в Челябинской области впервые удалось реализовать сервисную модель поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна» и создать многофункциональный центр «Территория Бизнеса», который объединил все действующие в регионе институты поддержки бизнеса.

Одним из самых важных этапов трехдневной конференции стала презентация регионов. Представители субъектов делились с коллегами своими наработками в части поддержки бизнеса, а также защитили перед представителями Министерства экономического развития России региональные составляющие национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Напомним, это один из 12 национальных проектов, разработанных после «майского» указа главы государства.

Предполагается, что для реализации мероприятий, обозначенных регионом, в течение ближайших шести лет Новгородская область получит из федерального бюджета более 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства. Уже в 2019 году из этой суммы в область поступит около 200 млн рублей. Как пояснили в департаменте малого и среднего предпринимательства министерства, средства пойдут на развитие инфраструктуры поддержки бизнеса, оказание помощи бизнесу в моногородах, проведение образовательных мероприятий для предпринимателей. Кроме того, еще больше предпринимателей региона смогут получать поручительства и микрозаймы по привлекательной ставке.



 
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