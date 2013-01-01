Еще 122 тысячи гектаров земли в Хабаровском крае станут «дальневосточными»
Законодательная Дума края рассматривает законопроект, который откроет для получателей «дальневосточного гектара» десятикилометровую зону вокруг Комсомольска-на-Амуре
При этом переселенцам не будут предоставлять земли садоводческих товариществ и отдельных населенных пунктов, территории которых подверглись затоплению в 2013 году.
По предварительным оценкам, повышенным спросом будут пользоваться земли около города Юности - получатели гектаров больше интересуются участками, рядом с которыми есть дороги и коммуникации.
Региональные власти полагают, что открытие дополнительных территорий повысит интерес граждан к приобретению земельных участков в рамках федерального закона о «дальневосточном гектаре» и положительно скажется на вовлечении земель в оборот.
Всего с начала действия федерального закона в Хабаровском крае поступило свыше 17 тысяч заявлений на получение земельного участка в безвозмездное пользование. На сегодняшний день уже оформлено 8175 договоров.
Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ
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|28 Июн:
|28 Июн:
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|28 Июн:
|28 Июн:
|28 Июн:
|28 Июн: