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Еще 122 тысячи гектаров земли в Хабаровском крае станут «дальневосточными»

Июн 28
Москва Центральный федеральный округ
Еще 122 тысячи гектаров земли в Хабаровском крае станут «дальневосточными»

Законодательная Дума края рассматривает законопроект, который откроет для получателей «дальневосточного гектара» десятикилометровую зону вокруг Комсомольска-на-Амуре
Законопроектом, внесенным главой региона Вячеславом Шпортом, также предлагается дополнительно «открыть» территорию в Бикинском районе около села Покровка, где ранее планировалось строить трансграничный мостовой переход через реку Уссури.

При этом переселенцам не будут предоставлять земли садоводческих товариществ и отдельных населенных пунктов, территории которых подверглись затоплению в 2013 году.

По предварительным оценкам, повышенным спросом будут пользоваться земли около города Юности - получатели гектаров больше интересуются участками, рядом с которыми есть дороги и коммуникации.

Региональные власти полагают, что открытие дополнительных территорий повысит интерес граждан к приобретению земельных участков в рамках федерального закона о «дальневосточном гектаре» и положительно скажется на вовлечении земель в оборот.

Всего с начала действия федерального закона в Хабаровском крае поступило свыше 17 тысяч заявлений на получение земельного участка в безвозмездное пользование. На сегодняшний день уже оформлено 8175 договоров.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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