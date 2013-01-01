Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова: под угрозой закрытия находятся 3 млн предприятий



В Торгово-промышленную палату Российской Федерации, как крупнейшее объединение предпринимателей, в последние дни поступает множество обращений от представителей бизнеса и региональных торгово-промышленных палат, крайне обеспокоенных складывающейся в настоящее время ситуацией в стране и мире, которая может привести к блокировке деятельности компаний и значительным убыткам.

По результатам опроса, проведенного 16–17 марта 2020 года системой торгово-промышленных палат в регионах России, каждое третье предприятие малого бизнеса отмечает, что в условиях почти полного отсутствия спроса сможет продержаться ещё один квартал; при этом половина из них понимает, что вновь открыть свой бизнес в ближайшее время уже не сможет.

По оценке региональных экспертов, под угрозой закрытия в складывающихся условиях потенциально находятся порядка 3 миллионов субъектов МСП, риску потерять работу подвержены свыше 8,6 миллионов человек.

Закрытие международных границ, резкое снижение спроса, скачок валютного курса, ограничение деятельности в области туризма, авиаперевозок, гостиничного и ресторанного бизнеса, выставочной деятельности, нахождение сотрудников предприятий на режимах самоизоляции и вынужденного простоя, высокие риски по исполнению кредитных обязательств и многие другие факторы самым серьезным образом сейчас оказывают влияние на жизнедеятельность компаний.

С целью минимизации негативных последствий для национальной экономики в борьбе с коронавирусной инфекцией и сохранения действующих предприятий ТПП РФ направила в адрес Правительства России пакет предложений по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в непростой текущей обстановке.

Бизнесу сейчас, как никогда, необходима поддержка и максимальное сокращение нагрузки: предоставление налоговых каникул и отсрочки по уплате основных налоговых платежей, введение временного моратория на проверки и блокировки счетов, снижение НДС и перенесение сроков введения обязательной маркировки.

Только благодаря согласованным действиям и решениям государства, учитывающим мнение бизнеса, мы сможем с минимальными потерями преодолеть сложный период. Это трудное время поможет нам осмыслить то, что сделано, и наметить новые пути развития отечественного бизнеса, отметила вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.