Елена Дыбова: Нужна выработка стратегии

Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова в рамках Российского инвестиционного форума рассказала о системной работе по развитию экспорта, которую ведет ТПП РФ с агропромышленными предприятиями-членами 180 территориальных палат в регионах России, а также с представительствами ТПП за рубежом.

«Существует огромный экспортный потенциал, но, как показывает практика, без серьезной проработки внешних рынков, глубокого анализа существующего спроса, а главное, выработанной стратегии все усилия могут оказаться напрасными.

Для того, чтобы выполнить поставленные перед нами государством амбициозные задачи, касающиеся развития экспорта, необходим лоббизм интересов бизнеса правительством и профессиональным сообществом, потому что завоевывать рынок в одиночку невозможно. Самостоятельный поиск приведет лишь к потере времени и денег.

Мы находимся в постоянном взаимодействии с предпринимателями из разных регионов России, узнаем, с какими трудностями они сталкиваются и нужно сказать, препятствий довольно много. Если нам удастся обеспечить взрывной рост производства, возникает вопрос, справится ли существующая логистическая система? Смогут ли предприятия пройти все сертифицирующие процедуры? Зачастую в других странах требования к сертификации товаров гораздо более жесткие. Нам точно нужно усовершенствовать алгоритм, касающийся таможенных процедур и т.д.

Сейчас время объединения усилий профессионалов и экспертов отрасли. Нужна взвешенная оценка ситуации и шагов, которые необходимо предпринять. Надеяться на то, что предприятия смогут выработать самостоятельную стратегию и завоевать зарубежные рынки самостоятельно, не стоит.

Бизнес ждет от государства готовой дорожной карты с четким алгоритмом действий по выходу на экспортные рынки. Чтобы ее создать, нужно объединить усилия всех заинтересованных игроков, учесть существующие лучшие практики.

Предприятие не должно завоевывать рынок в одиночку, задача государства – предоставить предпринимателям такую дорожную карту. Тем самым бизнесу получит сигнал и необходимые ориентиры. Только в этом случае мы сможем получить результаты, на которые так рассчитываем».