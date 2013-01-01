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Эксперты Госдумы высоко оценили работу учреждений здравоохранения Тамбовской области

Май 24
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Эксперты Госдумы высоко оценили работу учреждений здравоохранения Тамбовской области

Делегация комитета Госдумы по охране здоровья во главе с председателем комитета Дмитрием Морозовым, а также представители нескольких регионов и федеральных ведомств высоко оценили работу учреждений здравоохранения Тамбовской области. После того, как гости посетили несколько объектов здравоохранения, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов отметил, что сам бы не отказался работать в таких клиниках.
Федеральные эксперты начали визит в регион с посещения Перинатального центра, открытие которого позволило значительно улучшить качество оказания медицинской помощи новорожденным, беременным и роженицам. За полтора года здесь получили помощь уже более 52 тысяч беременных женщин, родилось 3940 новорождённых.

Делегация осмотрела кабинеты медицинского учреждения, особенно высоко Дмитрий Морозов оценил работу реанимационного отделения. Благодаря современному лечебному и диагностическому оборудованию врачи могут выхаживать детей, родившихся с экстремально низкой массой тела - от 500 граммов. Тамбовский перинатальный центр полностью соответствует современным стандартам и не уступает аналогичным зарубежным учреждениям, отметили эксперты.

В разговоре с председателем комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Морозовым будущие мамы рассказали, что многие женщины со всей области сегодня стремятся родить ребенка именно здесь, в условиях повышенного комфорта и безопасности.

Депутаты Госдумы оценили возможности тамбовских врачей, которые появились с открытием хирургического комплекса. Ежегодно здесь оперируется свыше 50 новорождённых. Выживаемость в послеоперационном периоде - стопроцентная. В областной детской больнице расширились виды высокотехнологичной медицинской помощи благодаря открытию этого медицинского учреждения. «Отличный комплекс, все на высшем уровне. Молодцы тамбовские врачи!» - подчеркнул Дмитрий Морозов.

Также федеральные эксперты посетили детскую поликлинику имени В.Коваля. Здесь реализуется принцип «Бережливая поликлиника», максимально сокращено время записи к врачам и врачам-специалистам, оптимизирован процесс потока проведения лабораторных анализов. Дмитрий Морозов поинтересовался результатами «бережливого производства». Сегодня уже 94% пациентов в поликлинике принимают по предварительной записи. Исчезла проблема больших очередей в регистратуру, в разы снизилось время пребывания родителей с маленькими детьми в стенах поликлиники, выросло качество первичной медико-санитарной помощи.

Сейчас в проекте «Бережливая поликлиника» участвуют Котовская городская клиническая больница, детская поликлиника имени В.Н. Коваля, 1-я детская поликлиника больницы имени Архиепископа Луки, Рассказовская ЦРБ и Тамбовская городская клиническая больница №4. В 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в проекте задействуют уже 9 лечебных учреждений, а к 2024 году – 37 медицинских организаций.



 
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