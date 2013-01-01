Эксперты Госдумы высоко оценили работу учреждений здравоохранения Тамбовской области



Делегация комитета Госдумы по охране здоровья во главе с председателем комитета Дмитрием Морозовым, а также представители нескольких регионов и федеральных ведомств высоко оценили работу учреждений здравоохранения Тамбовской области. После того, как гости посетили несколько объектов здравоохранения, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов отметил, что сам бы не отказался работать в таких клиниках.

Федеральные эксперты начали визит в регион с посещения Перинатального центра, открытие которого позволило значительно улучшить качество оказания медицинской помощи новорожденным, беременным и роженицам. За полтора года здесь получили помощь уже более 52 тысяч беременных женщин, родилось 3940 новорождённых.

Делегация осмотрела кабинеты медицинского учреждения, особенно высоко Дмитрий Морозов оценил работу реанимационного отделения. Благодаря современному лечебному и диагностическому оборудованию врачи могут выхаживать детей, родившихся с экстремально низкой массой тела - от 500 граммов. Тамбовский перинатальный центр полностью соответствует современным стандартам и не уступает аналогичным зарубежным учреждениям, отметили эксперты.

В разговоре с председателем комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Морозовым будущие мамы рассказали, что многие женщины со всей области сегодня стремятся родить ребенка именно здесь, в условиях повышенного комфорта и безопасности.

Депутаты Госдумы оценили возможности тамбовских врачей, которые появились с открытием хирургического комплекса. Ежегодно здесь оперируется свыше 50 новорождённых. Выживаемость в послеоперационном периоде - стопроцентная. В областной детской больнице расширились виды высокотехнологичной медицинской помощи благодаря открытию этого медицинского учреждения. «Отличный комплекс, все на высшем уровне. Молодцы тамбовские врачи!» - подчеркнул Дмитрий Морозов.

Также федеральные эксперты посетили детскую поликлинику имени В.Коваля. Здесь реализуется принцип «Бережливая поликлиника», максимально сокращено время записи к врачам и врачам-специалистам, оптимизирован процесс потока проведения лабораторных анализов. Дмитрий Морозов поинтересовался результатами «бережливого производства». Сегодня уже 94% пациентов в поликлинике принимают по предварительной записи. Исчезла проблема больших очередей в регистратуру, в разы снизилось время пребывания родителей с маленькими детьми в стенах поликлиники, выросло качество первичной медико-санитарной помощи.

Сейчас в проекте «Бережливая поликлиника» участвуют Котовская городская клиническая больница, детская поликлиника имени В.Н. Коваля, 1-я детская поликлиника больницы имени Архиепископа Луки, Рассказовская ЦРБ и Тамбовская городская клиническая больница №4. В 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в проекте задействуют уже 9 лечебных учреждений, а к 2024 году – 37 медицинских организаций.