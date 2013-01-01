Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 ИЮН, 13:31 МСК
USD (ЦБ)    62,6851
EUR (ЦБ)    72,5329
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

«Дворянских гнезд заветные аллеи»

Июн 15
Орловская область Центральный федеральный округ
«Дворянских гнезд заветные аллеи»
Праздничная программа начнется 30 июня в 11.00 с выступления Тульского филармонического симфонического оркестра под управлением Владислава Лаврика.

На 12.00 запланировано торжественное открытие праздника.

Далее с концертной программой выступит лауреат международных конкурсов мужской вокальный ансамбль «Куликово поле».

В 13.15 эстафету подхватит инструментальный ансамбль «Легенда».

В 14.15 Омский драматический театр «Галерка» представит спектакль по пьесе Ивана Тургенева «Холостяк».

В 16.30 все желающие приглашаются на концерт народного артиста России Олега Погудина.

1 июля в 12.00 театр «Галерка» порадует зрителя постановкой по произведению классика «Провинциалка».

Затем запланировано выступление ансамбля народной музыки «Ватага».

В 14.00 начнется концерт камерного оркестра «BELKANTO» под управлением Сергея Поспелова.

В 15.00 омские артисты покажут еще один тургеневский спектакль - «Вечер в Сорренте».

В 16.00 стартует концертная программа Любови Казарновской «Любовь сильнее смерти».

Входной билет на территорию усадьбы стоит 100 рублей. Вход для лиц, не достигших 16-летнего возраста, инвалидов будет бесплатным.

Экскурсионное обслуживание в экспозициях музея 30 июня - 1 июля осуществляется с 10 до 19 часов.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Орловская область:
15 Июн:
15 Июн:
15 Июн:
Центральный федеральный округ:
15 Июн:
15 Июн:
15 Июн:
РОССИЯ:
15 Июн:
15 Июн:
15 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу

Победа сборной России, странные жесты Путина и восторг журналистов. Как прошел первый день Чемпионата мира по футболу
События и факты

«Коней на переправе не меняют». Почему Путин почти не изменил состав своей администрации

«Коней на переправе не меняют». Почему Путин почти не изменил состав своей администрации
Политика 1

В ожидании лучшего. Повысится ли благосостояние российских пенсионеров после пенсионной реформы

В ожидании лучшего. Повысится ли благосостояние российских пенсионеров после пенсионной реформы
Экономика 2

Триумф интеллекта. Что дало человечеству открытие фантастического квантового мира

Триумф интеллекта. Что дало человечеству открытие фантастического квантового мира
Наука и технологии

Узнай, страна

Центр СПО в Орле

Центр СПО в Орле

«Дворянских гнезд заветные аллеи»

«Дворянских гнезд заветные аллеи»

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

13:27 Вышинского доставили в Херсонский городской суд Вышинского доставили в Херсонский городской суд
Либерализация ОСАГО. Кому нужны новые тарифы?
Либерализация ОСАГО. Кому нужны новые тарифы?
13:04 Новый энергоблок Ленинградской АЭС-2 впервые вышел на полную мощность Новый энергоблок Ленинградской АЭС-2 впервые вышел на полную мощность
12:31 За прошедшие сутки ВСУ 12 раз нарушили перемирие на территории Донбасса, ранен мирный житель За прошедшие сутки ВСУ 12 раз нарушили перемирие на территории Донбасса, ранен мирный житель

Узнай страна!

14:38 Центр СПО в Орле Центр СПО в Орле
Трам признал Крым российским, «Газпром» отбился от «Нафтогаза» и другие новости пятницы
Трам признал Крым российским, «Газпром» отбился от «Нафтогаза» и другие новости пятницы
14:01 Александр Никитин обсудил с аудитором Счетной палаты РФ Сергеем Агапцовым вопросы контроля финансов Александр Никитин обсудил с аудитором Счетной палаты РФ Сергеем Агапцовым вопросы контроля финансов
14 ИЮН, 23:42 Жители Псковской области вновь увидели небо в аэростатах Жители Псковской области вновь увидели небо в аэростатах
14 ИЮН, 21:51 Гонки квадроптеров провели юные и взрослые техники Республики Коми Гонки квадроптеров провели юные и взрослые техники Республики Коми
14 ИЮН, 19:02 Состоялась торжественная церемония закладки первого бетона в основании новой пожарной части Состоялась торжественная церемония закладки первого бетона в основании новой пожарной части
14 ИЮН, 18:51 Сборную Исландии по футболу на ЧМ-2018 в России кормят скиром новгородского производства Сборную Исландии по футболу на ЧМ-2018 в России кормят скиром новгородского производства
«Конец прекрасной эпохи». Скончался режиссер Станислав Говорухин
«Конец прекрасной эпохи». Скончался режиссер Станислав Говорухин
13 ИЮН, 17:06 Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов" Фонд развития моногородов проводит серию семинаров-конференций "Академия развития моногородов"
09 ИЮН, 16:28 Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке Делегация Омской области приняла участие в монгольской выставке

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter