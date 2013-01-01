«Дворянских гнезд заветные аллеи»
На 12.00 запланировано торжественное открытие праздника.
Далее с концертной программой выступит лауреат международных конкурсов мужской вокальный ансамбль «Куликово поле».
В 13.15 эстафету подхватит инструментальный ансамбль «Легенда».
В 14.15 Омский драматический театр «Галерка» представит спектакль по пьесе Ивана Тургенева «Холостяк».
В 16.30 все желающие приглашаются на концерт народного артиста России Олега Погудина.
1 июля в 12.00 театр «Галерка» порадует зрителя постановкой по произведению классика «Провинциалка».
Затем запланировано выступление ансамбля народной музыки «Ватага».
В 14.00 начнется концерт камерного оркестра «BELKANTO» под управлением Сергея Поспелова.
В 15.00 омские артисты покажут еще один тургеневский спектакль - «Вечер в Сорренте».
В 16.00 стартует концертная программа Любови Казарновской «Любовь сильнее смерти».
Входной билет на территорию усадьбы стоит 100 рублей. Вход для лиц, не достигших 16-летнего возраста, инвалидов будет бесплатным.
Экскурсионное обслуживание в экспозициях музея 30 июня - 1 июля осуществляется с 10 до 19 часов.
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