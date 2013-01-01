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Пенсионная реформа

Две медали привезли вологодские студенты с VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Авг 31
Вологодская область Северо-Западный федеральный округ
Две медали привезли вологодские студенты с VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

С 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске состоялся Финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и вузов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 14 до 16 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования.
Соревнования Национального чемпионата прошли по компетенциям, распределенным по 6 блокам профессий: строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. В 2018 году студенты приняли участие в соревнованиях по профессиональному мастерству в 62 компетенциях.

Участниками финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Южно-Сахалинске стали более 700 конкурсантов, включая 152 школьника, которые соревновались по 36 компетенциям WorldSkills Russia Juniors. Оценивали взрослых и юных участников более 700 экспертов. Состав конкурсантов VI Национального чемпионата определился по итогам отборочных соревнований, в которых приняли участие победители 85 региональных чемпионатов. Отбор прошел по 6 блокам профессий в 17 субъектах Российской Федерации. Победители и призеры финала VI Национального чемпионата будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia. В этом году команде предстоит отстоять честь российского флага на европейском первенстве EuroSkills 2018 в Будапеште, а в 2019 – на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019, который пройдет в столице Республики Татарстан.

Организаторами финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 выступили Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Две медали привезли вологодские студенты с VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Так, бронзу по компетенции «Информационные кабельные сети» взял студент Вологодского колледжа связи и информационных технологий Александр Ильченко. А обладателем медальона «За профессионализм» в компетенции «Кирпичная кладка» стал студент Вологодского строительного колледжа Александр Кривошапко.

В Национальном чемпионате приняли участие более 700 молодых профессионалов со всех регионов России. Были разыграны 134 золотых, серебряных и бронзовых медалей по 62 компетенциям. А те участники, которые набрали более 500 баллов, получили медальоны за профессионализм.

Вологодская ТПП поздравляет участников и победителей Вологодской области с этими высокими достижениями.

На фото : Ильченко Александр, студент Вологодского колледжа связи и информационных технологий, компетенция «Информационные кабельные сети»

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