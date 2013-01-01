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ИЗМИР

Два орловских сельскохозяйственных кооператива получат гранты на развитие материально-технической ба

Июн 5
Орловская область Центральный федеральный округ
Два орловских сельскохозяйственных кооператива получат гранты на развитие материально-технической ба
Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов на заседании регионального Правительства 4 июня.

Работа по грантовой поддержке малых форм хозяйствования на селе проводится в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области».

В 2018 году по итогам конкурсного отбора на предоставление грантов для развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов победителями признаны 2 кооператива из Мценского и Глазуновского районов. Общая сумма их господдержки составит 1,8 млн рублей.

Всего в текущем году на укрепление материальной базы сельхозкооперативов в регионе планируется направить 41,6 млн рублей. В ближайшее время Департамент сельского хозяйства области проведет дополнительный конкурсный отбор среди сельскохозяйственных кооперативов на предоставление грантов.

В прошлом году получателями грантов в общей сумме 10 млн рублей на развитие материально-технической базы стали 2 сельскохозяйственных кооператива из Орловского и Мценского районов.

Глава Орловского района Юрий Парахин, выступивший с содокладом на заседании Правительства, проинформировал, что в районе зарегистрированы два сельскохозяйственных потребительских кооператива, один из которых в 2018 году примет участие в конкурсном отборе на получение гранта на развитие материально-технической базы. В 2019 году на получение грантовой поддержки будет заявляться второй сельскохозяйственный кооператив.

Кроме того, в текущем году в Орловском районе планируется зарегистрировать два новых сельскохозяйственных потребительских кооператива.

Также было отмечено, что за период реализации государственной программы в Орловском районе было получено 11 грантов на поддержку начинающих фермеров в сумме 15,9 млн рублей, создано 30 новых рабочих мест. На участие в конкурсе в 2018 году подано 2 заявки.

Общая сумма господдержки начинающим фермерам в Орловской области в текущем году составит 25,2 млн рублей, семейным животноводческим фермам – 12,4 млн рублей.

7 июня состоится заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на предоставление грантов начинающим фермерам и на развитие семейных животноводческих ферм. В Департамент сельского хозяйства области поступило 18 заявок от начинающих фермеров и 1 заявка на предоставление гранта на развитие семейной животноводческой фермы.

Подводя итоги обсуждения, врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков отметил: «В числе первоочередных задач по развитию малых форм хозяйствования на селе – решение вопросов хранения, переработки и сбыта произведенной продукции». Напомним, что эти проблемы глава региона обсуждал с главами крестьянских (фермерских) хозяйств в ходе недавней поездки в Орловский и Свердловский районы.

Андрей Клычков поручил областному Департаменту сельского хозяйства в срок до 1 июля провести конкурсы по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления им грантовой поддержки, а также доведение бюджетных средств до грантополучателей в полном объеме.



 
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