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Два истребителя с Иркутского авиазавода прилетели на службу в Калининградскую область

Июл 2
Москва Центральный федеральный округ
Два истребителя с Иркутского авиазавода прилетели на службу в Калининградскую область

Многофункциональные двухместные истребители Су-30СМ в это воскресенье совершили перелёт с пересадкой в Челябинской области на базу морской авиации Балтийского флота на аэродроме Черняховск.
Самолёты с бортовыми номерами 76 и 77 «синий» и названиями «Черняховск» и «Калининград» получила 72-я гвардейская авиационная база

Это уже вторая партия Су-30СМ, переданная в этом году Министерству обороны РФ Иркутским авиационным заводом. В апреле четыре истребителя Су-30СМ получил базирующийся на аэродроме Халино в Курске 14-й гвардейский истребительный авиационный полк, который формирует уже вторую эскадрилью Су-30СМ.

Самолет разработан «ОКБ Сухого» и выпускается на Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО «Корпорация «Иркут».

Двухместный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Су-30СМ продолжает линейку боевых самолетов семейства Су-30МКИ. Истребитель адаптирован под требования российских ВВС в части систем радиолокации, радиосвязи и государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем.

«Корпорация «Иркут» в качестве головного исполнителя государственного оборонного заказа с 2012 года ведет серийный выпуск высокоманевренных многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ



 
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