Два молочных комплекса и первый в России музей коров открыли в Воронежской области



Вице-премьер Алексей Гордеев завершил проекты, стартовавшие в период его руководства регионом, и получил в подарок бычка Гордея Третьего

В селе Мамоновка состоялось тожественное открытие молочного комплекса компании «Молвест», в котором приняли участие врио губернатора Воронежской области Александр Гусев и вице-премьер Правительства РФ Алексей Гордеев. Новая ферма рассчитана на 2200 голов дойного стада высокопродуктивных пород джерси, которые дают молоко, идеально подходящее для производства сыра. К концу 2018 года комплекс выйдет на проектную мощность и будет ежедневно производить 74 тонны такого молока высокой жирности с высоким содержанием молочного белка. Это первая в России ферма, на которой применяется канадская технология содержания КРС. Все коровы находятся под одной крышей в здании длиной 200 метров и шириной 125 метров. На молочном комплексе создано 80 рабочих мест.

В селе Бабка Павловского района вице-премьер и глава региона приняли участие в торжественном открытии молочного комплекса агрофирмы «Нива Придонье» на полторы тысячи голов дойного стада. В новом комплексе содержатся коровы швицкой породы, знаменитые прекрасным иммунитетом, быстрым созреванием, качеством получаемой от них продукции. Здесь создано более 90 рабочих мест. Масштабный инвестиционный проект стоимостью 1,2 млрд. рублей реализован УК ООО «Дон-Агро» в рекордно короткие сроки - менее чем за год.

Это уже третий подобный комплекс. Когда открывалась первая в области ферма «Дон-Агро», Алексей Гордеев подарил компании корову по кличке Гордейка. Теперь с открытием каждого нового комплекса руководство холдинга в ответ дарит Алексею Гордееву породистого бычка. В этот раз вице-премьер получил в подарок Гордея Третьего и передал его семье доярки агрофирмы «Тихий Дон».

«Наличие молочно-товарной фермы такого уровня в конкретном сельском пункте означает, что здесь будут развиваться экономика и социальная инфраструктура», - отметил Алексей Гордеев, поблагодарив инвесторов и строителей.

«Мы и дальше будем открывать по шесть-семь молочных комплексов в год. Они являются основой для жизни в селе, точкой притяжения людей. Они создают новые рабочие места», – в свою очередь подчеркнул Александр Гусев.

Было отмечено, что молочное скотоводство должно стать стержнем сельского хозяйства Воронежской области, поскольку потребление молочной продукции растет в России и во всем мире.

В выставочном зале музея коров, созданном компанией «Дон-Агро» в центре Россоши, разместились 830 экспонатов со всего мира. Представленные здесь фигурки изготовлены из хрусталя, дерева, металла, керамики, муранского стекла, оникса, нефрита, кристаллов Сваровски и других материалов. Кроме того, в экспозицию включены несколько десятков коров-копилок в разной технике исполнения, обширная коллекция черно-пестрой посуды, а также одно из самых больших собраний в России миниатюр международной художественной акции CowParade.

Почетные гости пополнили это «поголовье». Вице-премьер Алексей Гордеев подарил раритетную статуэтку коровы голштино-фризской породы, которая стояла в Минсельхозе России со времен Великой Отечественной войны. А глава региона Александр Гусев добавил в коллекцию оригинальную статуэтку «Танцующие коровы».

Музей постоянно открыт для жителей и гостей Воронежской области, прежде всего младших школьников. В выставочном зале можно самостоятельно «подоить» корову и продегустировать натуральное молоко.

Воронежская область, Центральный федеральный округ