

Духовно-патриотический праздник «Ильин День»: 2 августа 2019 года приглашаем всех желающих стать участниками уникального события. В этот день на Красной площади будет отмечаться праздник «Ильин День» и 89-я годовщина образования ВДВ.

Своими корнями праздник «Ильин День» уходит в XVI-XVII век, связывая ушедшие и ныне живущие поколения. Ежегодно в этот день русские цари и патриархи, русское воинство и народ шли крестным ходом из Кремля к храму пророка Божия Илии, останавливаясь на Лобном месте, чтобы совершить молебен. Праздник сопровождался делами милосердия. В современной традиции празднование возродилось в 2003 году.

В это день офицеры, воины и ветераны ВДВ приходят на Ильинку почтить своего Небесного Покровителя - Пророка Божия Илию, день памяти которого совпадает с днем образования Воздушно-десантных войск (ВДВ). Участники торжества проходят Крестным ходом по древней улице и по главной площади столицы. Духовенство молится на Лобном месте – сакральной для России точке, которая в остальное время закрыта для богослужений. Продолжают праздник показательные выступления воинов-десантников, концерт и народные гуляния.

Программа праздничных мероприятий 2 августа 2019 года:

- праздничное богослужение в храме пророка Божия Илии в Китай-городе (8:30);

- крестный ход из храма до Лобного места на Красной площади (11:00);

- благодарственный молебен на Лобном месте (11:15);

- поздравления официальных лиц, показательные выступления почетной роты курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, кадетских корпусов и духового оркестра (12:00);

- бесплатные экскурсии в древний храм пророка Божия Илии XVI века, который в настоящее время находится на глубине 4 метров ниже современного уровня улицы Ильинки и представляет собой уникальный культурно-археологический памятник старой Москвы;

- благотворительная трапеза, ярмарка и праздничный концерт на Васильевском спуске (12.30 – 16:00)

Торжественные мероприятия на Красной площади 2 августа проходят по разрешению Президента Российской Федерации, при поддержке Командования Воздушно-десантных войск, Правительства Москвы, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и ряда общественных организаций.

Центральный духовно-патриотический праздник «Ильин день» реализуется Благотворительным фондом «Пророка Божия Илии» в поддержку военнослужащих и ветеранов воздушно-десантных войск, духовенства Русской Православной Церкви с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом Президентских грантов.

По вопросам обязательной аккредитации СМИ на праздничные мероприятия необходимо обращаться

в Оргкомитет праздника до 1 августа (до 12:00). Тел.: +7 (964) 642-07-54, e-mail: ilias.prof@gmail.com

Выдача аккредитационных бейджей журналистам пройдет 2 августа с 9:30 до 10:30 по адресу:

г. Москва, ул. Ильинка 6/1, стр.1. Подробности проведения праздника на сайте: www.iliynden.ru