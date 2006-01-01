Доступность и качество



Когда в 2006 году по инициативе президента России Владимира Путина стартовала национальная программа «Здоровье», система здравоохранения получила новый качественный импульс. При поддержке со стороны федерального центра организована работа по строительству и реконструкции больниц их оснащению по последнему слову техники. Политика поддержки отечественного здравоохранения была продолжена в майских указах, подписанных Владимиром Путиным.

Благодаря поддержке федерального центра в Курской области удалось построить три ФАПа, лечебный корпус областного клинического противотуберкулезного диспансера, перинатальный центр, ведется строительство областного онкологического диспансера. Кроме этого, введены в эксплуатацию поликлиника №1 в Курске, Фатежская ЦРБ, Курская станция скорой медицинской помощи. Выполнена реконструкция филиала Курской городской детской поликлиники №7 по проспекту им. Клыкова в Курске.

В лечебные учреждения поступает новейшее современное медицинское оборудование, в значительной степени обновлен автомобильный парк скорой медицинской помощи.

В систему здравоохранения активно внедряются информационные технологии. В регионе все большей популярностью пользуется запись к врачу через портал Госуслуг. С 2014 года проводятся работы по внедрению электронных медицинских карт.

Большие возможности по доступности медицинской помощи открывает телемедицина. Ежегодно проводится более 3,5 тыс. консультаций с ведущими федеральными и региональными медицинскими центрами. В 2017 году, в соответствии с поручением президента Владимира Путина Федеральному собранию, начато подключение медицинских организаций области к высокоскоростному Интернету. К концу 2018 года в регионе высокоскоростной доступ в Интернет должны иметь все центральные районные и участковые больницы амбулатории и отделения врачей общей практики. Также в медицинских организациях начато внедрение электронного больничного.

Примером успешного сотрудничества государства и бизнеса стало создание в Железногорске регионального диализного центра, в Курске при поддержке «РОСНАНО» открыт Центр ядерной медицины.

Но самое современное оборудование ничего не стоит без квалифицированных кадров. С 2012 года в рамках программы «Земский доктор» в районы области направлено 225 молодых специалистов. Решить проблему со средним медперсоналом помогает стартовавший в 2017 году похожий проект – «Земский фельдшер». Участники этой программы получают единовременную выплату в размере 500 тыс. рублей. За прошлый год в фельдшерско-акушерские пункты трудоустроились 5 специалистов. Программа запущена нашим регионом относительно недавно, но уже вызвала широкий положительный резонанс в медицинском сообществе и с 2018 года будет реализовываться на федеральном уровне.

Кроме этого, со студентами, которые получают целевое образование в КГМУ, заключается договор, предусматривающий меры социальной поддержки - ежегодные денежные выплаты до 5000 руб. в период обучения.