До конца года все больницы и амбулатории в ЕАО подключат к скоростному интернету



В 2018 году к информационно-телекоммуникационной сети интернет будет подключено 21 учреждение здравоохранения – это структурные подразделения областной больницы, детская больница, онкологический диспансер, стоматологическая поликлиника, противотуберкулезный диспансер, пять районных больниц и 10 амбулаторий.

Работы проводит ПАО «Ростелеком» совместно с управлением здравоохранения правительства области, они включают проектирование и строительство волоконно-оптической линии связи, проектирование и строительство сети передачи данных, приемо-сдаточные испытания. В прошлом году к волоконно-оптической линии связи подключили 9 лечебных учреждений области.

- В 2016 году во время выступления с посланием Федеральному Собранию Президент России дал поручение о подключении в ближайшие два года больниц и поликлиник к скоростному интернету. В нашем регионе эта работа близится к завершению, до конца года интернет проведут во все больницы и амбулатории. Подключение учреждений здравоохранения к волоконно-оптической линии связи позволит широко применять телемедицинские технологии, проводить консультации со специалистами ведущих федеральных и региональных медицинских центров, а также применять современные технологические решения и цифровое диагностическое оборудование, – отметила первый заместитель начальника управления здравоохранения правительства области Наталья Шафорост.

Современные телекоммуникационные технологии не первый год применяются в медицинских учреждениях ЕАО. Так, в областной больнице практикуются видеообходы специалистов национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Минздрава РФ. На станции скорой помощи организована видеосвязь с бригадами, реализована возможность для телемедицины, созданы условия для дистанционной передачи электрокардиограмм, консультаций и рекомендаций. Жители области имеют возможность записаться к врачу на портале госуслуг и на региональном портале регистратура79.рф, организована выдача электронных листков нетрудоспособности.