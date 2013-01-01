До конца года в ЕАО поступят 11 машин скорой помощи общей стоимостью более 27 млн рублей
Для ЕАО закупят машины производства ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» полукапотной компоновки в северном исполнении. Их распределят в филиалы службы скорой медицинской помощи в районах области и на станцию СМП в Биробиджане.
- Такое количество машин скорой помощи – хорошее подспорье для региональной системы здравоохранения. Благодаря этому мы сможем повысить доступность и качество медицинской помощи жителям области, ускорить прибытие бригад медиков на вызов. Машины к нам придут полностью укомплектованными необходимым медицинским оборудованием и медицинскими изделиями, что даст возможность проводить эффективные реанимационные мероприятия. Кроме того, поступление 11 новых автомобилей позволит обновить автопарк скорой помощи на 95%, сейчас этот показатель составляет 75%, – рассказала первый заместитель начальника управления здравоохранения правительства области Наталья Шафорост.
В последние годы автомобильный парк областной службы скорой медицинской помощи существенно пополнился, в частности, только в прошлом году получено 16 новых машин. Отметим, обеспечение доступности современной и качественной медицинской помощи назвал важнейшей задачей Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ.
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