До конца года в ЕАО поступят 11 машин скорой помощи общей стоимостью более 27 млн рублей

Шесть автомобилей скорой медицинской помощи будут дополнительно закуплены для региона согласно Распоряжению Правительства РФ № 2318-р от 27 октября 2018 г. Финансирование выделено из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Ранее в сентябре также по распоряжению Правительства из федерального бюджета были направлены средства на приобретение пяти автомобилей.

Для ЕАО закупят машины производства ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» полукапотной компоновки в северном исполнении. Их распределят в филиалы службы скорой медицинской помощи в районах области и на станцию СМП в Биробиджане.

- Такое количество машин скорой помощи – хорошее подспорье для региональной системы здравоохранения. Благодаря этому мы сможем повысить доступность и качество медицинской помощи жителям области, ускорить прибытие бригад медиков на вызов. Машины к нам придут полностью укомплектованными необходимым медицинским оборудованием и медицинскими изделиями, что даст возможность проводить эффективные реанимационные мероприятия. Кроме того, поступление 11 новых автомобилей позволит обновить автопарк скорой помощи на 95%, сейчас этот показатель составляет 75%, – рассказала первый заместитель начальника управления здравоохранения правительства области Наталья Шафорост.

В последние годы автомобильный парк областной службы скорой медицинской помощи существенно пополнился, в частности, только в прошлом году получено 16 новых машин. Отметим, обеспечение доступности современной и качественной медицинской помощи назвал важнейшей задачей Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ.