Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 НОЯ, 11:15 МСК
USD (ЦБ)    66,8497
EUR (ЦБ)    75,8076

12 НОЯ, 11:15 МСК
USD (ЦБ)    66,8497
EUR (ЦБ)    75,8076

До конца года в ЕАО поступят 11 машин скорой помощи общей стоимостью более 27 млн рублей

Ноя 12
Еврейская автономная область Дальневосточный федеральный округ
До конца года в ЕАО поступят 11 машин скорой помощи общей стоимостью более 27 млн рублей
Шесть автомобилей скорой медицинской помощи будут дополнительно закуплены для региона согласно Распоряжению Правительства РФ № 2318-р от 27 октября 2018 г. Финансирование выделено из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Ранее в сентябре также по распоряжению Правительства из федерального бюджета были направлены средства на приобретение пяти автомобилей.

Для ЕАО закупят машины производства ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» полукапотной компоновки в северном исполнении. Их распределят в филиалы службы скорой медицинской помощи в районах области и на станцию СМП в Биробиджане.

- Такое количество машин скорой помощи – хорошее подспорье для региональной системы здравоохранения. Благодаря этому мы сможем повысить доступность и качество медицинской помощи жителям области, ускорить прибытие бригад медиков на вызов. Машины к нам придут полностью укомплектованными необходимым медицинским оборудованием и медицинскими изделиями, что даст возможность проводить эффективные реанимационные мероприятия. Кроме того, поступление 11 новых автомобилей позволит обновить автопарк скорой помощи на 95%, сейчас этот показатель составляет 75%, – рассказала первый заместитель начальника управления здравоохранения правительства области Наталья Шафорост.

В последние годы автомобильный парк областной службы скорой медицинской помощи существенно пополнился, в частности, только в прошлом году получено 16 новых машин. Отметим, обеспечение доступности современной и качественной медицинской помощи назвал важнейшей задачей Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Еврейская автономная область:
31 Окт:
25 Окт:
24 Окт:
Дальневосточный федеральный округ:
24 Окт:
24 Окт:
23 Окт:
РОССИЯ:
9 Ноя:
9 Ноя:
9 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке
Политика 1

Климатическое оружие. Миф или реальность?

Климатическое оружие. Миф или реальность?
Наука и технологии 1

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах
Экономика

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?
Наука и технологии 8

Государственная помощь малоимущим семьям. Как пользоваться

Государственная помощь малоимущим семьям. Как пользоваться
Экономика

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России
Наука и технологии 4

Узнай, страна

До конца года в ЕАО поступят 11 машин скорой помощи общей стоимостью более 27 млн рублей

До конца года в ЕАО поступят 11 машин скорой помощи общей стоимостью более 27 млн рублей

ТОП-10 достижений недели: что Россия делает вместе со всем миром и что нового приносит в мир?

ТОП-10 достижений недели: что Россия делает вместе со всем миром и что нового приносит в мир?

В Удмуртии изготавливают пилотные образцы сверхпроводов для Кольцевого коллайдера будущего

В Удмуртии изготавливают пилотные образцы сверхпроводов для Кольцевого коллайдера будущего

В Саратовской области запускают производство первых российских СВЧ-трактов для спутниковых платформ

В Саратовской области запускают производство первых российских СВЧ-трактов для спутниковых платформ

Новости СМИ

Новости дня

10:58 Истребитель американских ВВС потерпел крушение над Японией Истребитель американских ВВС потерпел крушение над Японией
Россия уменьшает зависимость от доллара, сладкие газированные напитки подорожают и другие новости понедельника
Россия уменьшает зависимость от доллара, сладкие газированные напитки подорожают и другие новости понедельника
10:08 В Донбассе в день выборов ВСУ семь раз нарушили режим перемирия В Донбассе в день выборов ВСУ семь раз нарушили режим перемирия
09:37 В Финляндии считают, что Россия могла «вмешаться» в работу GPS во время учений НАТО В Финляндии считают, что Россия могла «вмешаться» в работу GPS во время учений НАТО
09:02 Роскосмос планирует отказаться от ракет «Союз-ФГ» Роскосмос планирует отказаться от ракет «Союз-ФГ»
08:25 Французский министр призывает сделать Европу «империей», которая будет похожа на США и Китай Французский министр призывает сделать Европу «империей», которая будет похожа на США и Китай
07:57 Приложение для смартфонов может обнаружить сердечный приступ почти так же точно, как и ЭКГ Приложение для смартфонов может обнаружить сердечный приступ почти так же точно, как и ЭКГ
Санкции США против Ирана помогают России, новый автомобиль Путина представят на автосалоне в Женеве и другие новости пятницы
Санкции США против Ирана помогают России, новый автомобиль Путина представят на автосалоне в Женеве и другие новости пятницы
07:29 Учительница, которая публично унизила сахалинскую школьницу, уволилась Учительница, которая публично унизила сахалинскую школьницу, уволилась

Узнай, страна!

08:58 До конца года в ЕАО поступят 11 машин скорой помощи общей стоимостью более 27 млн рублей До конца года в ЕАО поступят 11 машин скорой помощи общей стоимостью более 27 млн рублей
Повышение цен на топливо все же началось, новые санкции США не за горами и другие новости четверга
Повышение цен на топливо все же началось, новые санкции США не за горами и другие новости четверга
09 НОЯ, 20:07 ТОП-10 достижений недели: что Россия делает вместе со всем миром и что нового приносит в мир? ТОП-10 достижений недели: что Россия делает вместе со всем миром и что нового приносит в мир?
09 НОЯ, 16:59 В Удмуртии изготавливают пилотные образцы сверхпроводов для Кольцевого коллайдера будущего В Удмуртии изготавливают пилотные образцы сверхпроводов для Кольцевого коллайдера будущего
09 НОЯ, 16:20 В Саратовской области запускают производство первых российских СВЧ-трактов для спутниковых платформ В Саратовской области запускают производство первых российских СВЧ-трактов для спутниковых платформ Видео
09 НОЯ, 15:34 В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева
08 НОЯ, 15:35 Новгородцы вышли в финал всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России" Новгородцы вышли в финал всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России"
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
08 НОЯ, 14:15 Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта
07 НОЯ, 17:53 В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter