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Дмитрий Медведев оценил тамбовскую продукцию здорового питания на выставке «Золотая осень-2018»

Окт 10
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Дмитрий Медведев оценил тамбовскую продукцию здорового питания на выставке «Золотая осень-2018»

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин представил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву тамбовскую продукцию в день открытия Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018».
Главное аграрное событие года для представителей сельского хозяйства и пищевой промышленности проходит в Москве на территории ВДНХ. Тамбовская область презентует не только товары сельхозпроизводства, инвестиционные проекты, но и экспортные возможности региона.

Визитной карточкой Тамбовщины стала инновационная продукция здорового питания, в том числе и новый экобренд региона «101 витамин». В ходе разговора с Дмитрием Медведевым губернатор Александр Никитин рассказал о последних разработках ученых наукограда, которые создают продукты питания для космонавтов и олимпийцев. «Мы хотим, чтобы эти продукты ела вся страна», - сказал губернатор. «Обязательно будем», - ответил премьер-министр, высоко оценив вклад Тамбовщины в индустрию здорового питания.

Также Александр Никитин рассказал главе правительства об экспортном потенциале региона и пригласил Дмитрия Медведева посетить Мичуринск, который сегодня является важнейшей экспериментальной площадкой современного российского садоводства. Дмитрий Медведев принял приглашение тамбовского губернатора, отметив, что развитие интенсивного садоводства является одним из приоритетных направлений российского АПК.



 
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