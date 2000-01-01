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ИЗМИР

Для повышения доступности высокотехнологичной помощи создаются современные медицинские центры

Дек 18
Курская область Центральный федеральный округ
Для повышения доступности высокотехнологичной помощи создаются современные медицинские центры

На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин рассказал, что у нас в стране за последнее время сделано немало для повышения доступности высокотехнологичной помощи. В разных регионах создаются современные медицинские центры. А после появления ряда перинатальных центров удалось ощутимо снизить материнскую и младенческую смертность.
Когда в 2006 году по инициативе президента России Владимира Путина стартовала национальная программа «Здоровье», система здравоохранения Курской области получила новый качественный импульс. При поддержке со стороны федерального центра организована работа по строительству и реконструкции больниц их оснащению по последнему слову техники.

К примеру, в Курской области Фатежская ЦРБ вошла в федеральную программу по строительству больниц у крупных автотрасс. Новое здание оборудовано современной противошоковой операционной, где установлена рентгенохирургическая система типа С-дуга, позволяющая проводить малоинвазивную хирургию менее травматичную для пациентов.

Благодаря национальному проекту «Здоровье», в рамках которого в 2010 году в Курске одним из первых в стране был построен перинатальный центр. На его строительство было потрачено более 2 млрд областных и федеральных средств. По своему техническому оснащению и уровню квалификации медицинских работников Курский перинатальный центр не уступает лучшим российским медучреждениям. Сегодня здесь оказывают все виды специализированной, высокотехнологичной помощи, в том числе ЭКО.



 
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