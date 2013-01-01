Для посещения Приморья оформили электронные визы более 40 тысяч зарубежных гостей
По упрощенному визовому режиму через Свободный порт Владивосток регион поселили почти 29 тысяч туристов из Китая и более 7 тысяч туристов из Японии.
Теперь туристам, желающим посетить Свободный порт Владивосток, необходимо всего лишь оформить заявку на получение электронной визы на специальном сайте не позднее чем за четыре дня до визита.
Сейчас въехать в Россию по новому механизму можно через девять пунктов пропуска в Приморье – аэропорт Кневичи, морские пункты пропуска Владивосток, «Зарубино» и «Посьет», железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», а также пункты автомобильного пропуска «Полтавка» и «Турий Рог».
По данным Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, всего за время действия механизма регион принял 33 267 иностранцев. Большинство из них – граждане Китая и Японии. Среди посетивших край по упрощенному визовому режиму туристов несколько десятков жителей Катара, Сингапура и Индии.
Приморский край, Дальневосточный федеральный округ
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