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Для омского бизнеса провели бесплатный семинар по основам экспортной деятельности

Апр 5
Омская область Сибирский федеральный округ
Для омского бизнеса провели бесплатный семинар по основам экспортной деятельности

Участники семинара рассмотрели главные аспекты экспортной деятельности и возможности компаний при выходе на международные рынки.
Участники семинара рассмотрели главные аспекты экспортной деятельности и возможности компаний при выходе на международные рынки.

На протяжении двух дней, 4 и 5 апреля, в областном Конгресс-холле проходил семинар «Основы экспортной деятельности» Школы экспорта РЭЦ. Обучающий курс семинаров проводится на безвозмездной основе для предпринимателей различных сфер деятельности.

Отметим, что оператором программы в регионе является Центр поддержки экспорта, являющийся подразделением Агентства развития и инвестиций Омской области.

В открытой дискуссии участвовали как опытные предприниматели, так и начинающие. В рамках обсуждения участники и спикеры затронули важные нюансы экспортной деятельности, а также рассмотрели правила заключения контрактов.

Участниками семинара стали представители 14 омских предприятий, занятые в таких сферах как: пищевая и текстильная промышленность, туризм, приборостроение, табачная продукция.

На практических примерах экспортерам Омской области показали, как эффективно и без рисков выйти на внешний рынок, найти на нем и проверить надежность потенциального покупателя, подготовить свой продукт к экспорту, успешно провести переговоры с иностранным покупателем, подписать внешнеторговый контракт и оценить готовность своего производства к экспорту.

«На данном семинаре было интересно понять общую структуру, все процессы от начала до конца экспортной деятельности. Я детально узнал, какие документы необходимо подготовить, в каких службах можно получить помощь и поддержку в развитии экспортной деятельности. Отлично, что в Омске существует Центр поддержки экспорта, где можно стать участником цикла обучающих семинаров и получить новые и полезные знания. В будущем планирую посетить и другие семинары», - поделился директор магазина полезной электроники Владимир Чувакин.

Кроме проведения обучающих семинаров Центром поддержки экспорта Омской области проводится организация деловых миссий и участие омского бизнес-сообщества на международных выставках. С полной программой мероприятий Центра можно ознакомиться на официальном сайте.



 
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