Дипломы Юго-Западного университета получат около двух тысяч выпускников 2018 года



Обучение в университете ведется по полутора сотням направлений подготовки бакалавров и магистров технического, экономического, социально-гуманитарного профилей. Здесь сейчас учатся 12 тысяч студентов и аспирантов, 500 иностранных студентов из 80 стран мира.

Подготовка выпускников отвечает современным требованиям, сочетает общекультурную основу, теоретические знания и практические навыки, умение решать научно-технические задачи. Из стен этого вуза выходят не просто профессионалы, а настоящие лидеры.

Выпускники ЮЗГУ трудоустраиваются на «Курской атомной станции», ЗАО «КЭАЗ», «ОКБ Авиаавтоматика им. А.А. Тарасова», ОАО «Фармстандарт-Лексредства», ОАО «Электроагрегат» и др. Всего же вуз осуществляет сотрудничество с более 500 предприятиями и организациями региона.

В университете действуют передовые и уникальные по своему составу научные центры и лаборатории: центр нанотехнологий, лазерный центр, мультимедиа-центр, центр информационной безопасности, лаборатория Российской академии наук.

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" ежегодно ЮЗГУ входит в топ-100 лучших вузов России.