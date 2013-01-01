Девятую цифровую школу поколения 4.0 готовят к открытию в Кемеровской области



Реконструкцию средней школы № 25 в городе Салаир провели на средства предприятия группы компаний ЗАО «Стройсервис», возглавляемого ее выпускником Дмитрием Николаевым

Впервые в Кузбассе цифровая школа построена не с нуля, а за счет реконструкции действующего с 1964 года общеобразовательного учреждения.

Капитальный ремонт в старом здании провело АО «Разрез «Шестаки». Все проектные и дизайнерские решения прошли обсуждение с родителями, учащимися и педагогическим коллективом.

Каждый учебный класс цифровой школы оснащают многофункциональным интерактивным центром - интерактивным планшетом с системой multi touch. Профильные классы укомплектовывают лабораториями для занятий робототехникой, а также оборудованием для проведения химических, физических и биологических экспериментов. Для полноценных практических занятий по астрономии и географии в одном из классов создают мини-планетарий.

Для обучения школьников правилам дорожного движения на территории школы предусмотрена площадка ПДД, оснащенная автоматическими светофорами, шлагбаумами и знаками дорожного движения. Новый стадион с беговой дорожкой с современным резиновым покрытием будет работать в круглогодичном режиме.

«Важно, что благодаря цифровому формату у пятисот учащихся Салаира появится доступ к лучшим образовательным материалам. Это позволит им наравне с учениками крупных кузбасских городов приобрести навыки, необходимые для поступления в вузы, а в дальнейшем успешно трудоустроиться», — подчеркнул врио губернатора Сергей Цивилев.

Он поблагодарил инвесторов за реализацию значимого для всего региона проекта и поручил руководству школы поделиться опытом и методическими рекомендации по созданию цифровой школы с другими территориями региона.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ