Депутаты Госдумы высоко оценили работу ведущих социальных учреждений Тамбовской области



Участники круглого стола, посвященного проблемам социального сиротства, который провел в Тамбове комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, посетили многофункциональный центр помощи оказания комплекса услуг семьям и детям, а также перинатальный центр детской областной больницы.

Участники круглого стола, посвященного проблемам социального сиротства, который проведен сегодня в Тамбове комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, посетили многофункциональный центр помощи оказания комплекса услуг семьям и детям, а также перинатальный центр детской областной больницы.

Опыт Тамбовской области по профилактике социального сиротства изучают на федеральном уровне неслучайно. Регион стал одним первых в России, где был создан кластер в сфере защиты детства. В настоящее время в Тамбовской области действуют комплексные программы «Право ребенка на семью», «Право быть равным», «Не оступись!», «Защитим детей от насилия!». В Тамбовской области создана система социального сопровождения семей, воспитывающих детей с инвалидностью, которая призвана обеспечить для ребенка с ограниченными возможностями здоровья благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности, социализации, а также поддерживающей среды для самой семьи.

Получить необходимую поддержку можно на базе центра оказания комплекса услуг семьям и детям. Здесь выстроена работа по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра, имеется сенсорная комната, зал лечебной физкультуры, массажный кабинет для организации коррекционно-образовательного процесса.

Особое место в программе участников круглого стола заняло посещение перинатального центра детской областной больницы. Это передовое учреждение здравоохранения, на базе которого сконцентрированы новейшие достижения медицины в сфере оказания помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным. Перинатальный центр начал принимать пациентов в январе 2018 года. Первые роды приняли в марте, а всего на свет здесь появились 773 ребенка.

Только сегодня врачи приняли 7 родов. Более 11 тысяч женщин получили услуги в консультационном отделении.

Участники круглого стола высоко оценили тамбовский опыт работы в сфере профилактики социального сиротства и поддержки семей, оказавшихся в непростой ситуации.