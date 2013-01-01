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Депутаты Госдумы высоко оценили работу ведущих социальных учреждений Тамбовской области

Июн 20
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Депутаты Госдумы высоко оценили работу ведущих социальных учреждений Тамбовской области

Участники круглого стола, посвященного проблемам социального сиротства, который провел в Тамбове комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, посетили многофункциональный центр помощи оказания комплекса услуг семьям и детям, а также перинатальный центр детской областной больницы.
Участники круглого стола, посвященного проблемам социального сиротства, который проведен сегодня в Тамбове комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, посетили многофункциональный центр помощи оказания комплекса услуг семьям и детям, а также перинатальный центр детской областной больницы.

Опыт Тамбовской области по профилактике социального сиротства изучают на федеральном уровне неслучайно. Регион стал одним первых в России, где был создан кластер в сфере защиты детства. В настоящее время в Тамбовской области действуют комплексные программы «Право ребенка на семью», «Право быть равным», «Не оступись!», «Защитим детей от насилия!». В Тамбовской области создана система социального сопровождения семей, воспитывающих детей с инвалидностью, которая призвана обеспечить для ребенка с ограниченными возможностями здоровья благоприятные и безопасные условия жизнедеятельности, социализации, а также поддерживающей среды для самой семьи.

Получить необходимую поддержку можно на базе центра оказания комплекса услуг семьям и детям. Здесь выстроена работа по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра, имеется сенсорная комната, зал лечебной физкультуры, массажный кабинет для организации коррекционно-образовательного процесса.

Особое место в программе участников круглого стола заняло посещение перинатального центра детской областной больницы. Это передовое учреждение здравоохранения, на базе которого сконцентрированы новейшие достижения медицины в сфере оказания помощи беременным женщинам, роженицам и новорожденным. Перинатальный центр начал принимать пациентов в январе 2018 года. Первые роды приняли в марте, а всего на свет здесь появились 773 ребенка.

Только сегодня врачи приняли 7 родов. Более 11 тысяч женщин получили услуги в консультационном отделении.

Участники круглого стола высоко оценили тамбовский опыт работы в сфере профилактики социального сиротства и поддержки семей, оказавшихся в непростой ситуации.



 
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