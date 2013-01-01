День семьи, любви и верности Тамбовщина отметит яркими праздниками и фестивалями



Одиннадцать лет в России широко отмечают День семьи, любви и верности. Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февроньи — православных покровителей семьи и брака, канонизированных в 1547 году. Символом праздника является летний полевой цветок – ромашка. На Тамбовщине, где поддержке семейных ценностей уделяется особое внимание, тоже масштабно отмечают этот праздник. В ближайшие дни в регионе пройдет много разнообразных мероприятий, где тамбовчане смогут интересно провести время всей семьей.

6 июля в третий раз пройдет областной фестиваль молодых семей «Семейный пикник». Гостей приглашают в одно из самых живописных мест Жердевского района — село Вязовое, которое славится своими достопримечательностями и культурными традициями.

«Семейный пикник» пройдет в виде интерактивного квеста, где выберут «Лучшую семью региона». Также на празднике состоится «Забег малышей». Самого быстрого наградят памятным призом. На протяжении всего праздника будут работать несколько площадок для гостей: детская зона, батуты и аквагрим, гигантская раскраска, выставка рукоделия, семейная фотозона, фудкорт, полевая кухня. В завершении фестиваля участники соткут семейный ковёр Тамбовской области.

Еще один яркий праздник - «Гомзяковская ромашка» пройдет в Никифоровском районе. 7 июля площадь поселка Дмитриевка превратится в театрализованную деревню, в которой появятся тематические дворы: цветочный, ремесленный, спортивный, музейный. На ярмарке посетители смогут приобрести сувениры, изделия ремесленников, текстиль, игрушки и продукты местных фермерских хозяйств. Все происходящее на празднике, так или иначе, будет связано с ромашкой. Организаторы рекомендуют подготовиться к посещению события заранее и иметь на себе что-то «ромашковое».

В селе Покрово-Пригородное 5 июля тоже отметят День семьи, любви и верности большим праздником. Для участников будет организовано много семейных конкурсов, в том числе дефиле невест. Жюри оценит гармоничность и целостность образа, индивидуальность, артистичность. Принять участие можно в разных номинациях: «Невеста года», «Невеста-дебютантка», «Опять невеста».

Узнать об истории праздника, о русских свадебных традициях и обрядах можно будет уже с завтрашнего дня, 4 июля, в Пушкинской библиотеке. Здесь для гостей проведут тематическую выставку, акцию «Гадание на ромашке», впервые запустят поэтический флешмоб «Поздравь любимого человека online».

Выставки, мастер-классы, тематические праздники, концерты, чествование лучших семей проходят в эти дни во всех населенных пунктах области.