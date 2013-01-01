Делегация Орловской области завершила официальный визит в Белгородскую область
Андрей Клычков подчеркнул, что в настоящее время первоочередная цель – повышение продолжительности жизни граждан.
«Ее достижение возможно при условии применения передовых информационных технологий, оказания высокотехнологичной медпомощи, поддержки специалистов», - отметил глава Орловской области.
Напомним, что на Орловщине перспективы информатизации медучреждений, внедрения электронной медицинской карты, электронного рецепта и больничного связаны с реализацией губернаторской программы «Быстрое решение».
Также сегодня делегация региона посетила город Строитель. Здесь был изучен ход благоустройства муниципального образования.
Завершился визит посещением мемориального комплекса «Прохоровское поле», храма святых апостолов Петра и Павла.
Андрей Клычков возложил цветы к памятнику Победы – «Звонница», скульптурной композиции «Великие полководцы трех ратных полей России: Д. Донской, М. Кутузов, Г. Жуков».
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