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ИЗМИР

Делегация Орловской области завершила официальный визит в Белгородскую область

Июн 15
Орловская область Центральный федеральный округ
Делегация Орловской области завершила официальный визит в Белгородскую область
В рамках поездки врио Губернатора Андрей Клычков ознакомился с работой офиса семейного врача в городе Белгороде. В ходе встречи речь шла о внедрении передовых технологий в медицине.

Андрей Клычков подчеркнул, что в настоящее время первоочередная цель – повышение продолжительности жизни граждан.

«Ее достижение возможно при условии применения передовых информационных технологий, оказания высокотехнологичной медпомощи, поддержки специалистов», - отметил глава Орловской области.

Напомним, что на Орловщине перспективы информатизации медучреждений, внедрения электронной медицинской карты, электронного рецепта и больничного связаны с реализацией губернаторской программы «Быстрое решение».

Также сегодня делегация региона посетила город Строитель. Здесь был изучен ход благоустройства муниципального образования.

Завершился визит посещением мемориального комплекса «Прохоровское поле», храма святых апостолов Петра и Павла.

Андрей Клычков возложил цветы к памятнику Победы – «Звонница», скульптурной композиции «Великие полководцы трех ратных полей России: Д. Донской, М. Кутузов, Г. Жуков».



 
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