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Делегация официальных и деловых кругов Омской области проводит переговоры в Павлодаре

Фев 28
Омская область Сибирский федеральный округ
Делегация официальных и деловых кругов Омской области проводит переговоры в Павлодаре

В ходе бизнес-миссии запланированы презентации экономического и инвестиционного потенциала регионов, рабочие встречи, контактно-кооперационная биржа, переговоры и посещение предприятий.
Сегодня, 28 февраля, в Павлодаре начала работу делегация Омской области.

В составе делегации руководители министерств, предприятий отраслей промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, строительства, а также учреждений здравоохранения и высших учебных заведений. Визит делегации Омской области во главе с Губернатором Александром Бурковым в Павлодарскую область направлен на расширение взаимоотношений и установление новых деловых контактов. Диалог в поиске новых возможностей для взаимовыгодного развития и интеграции приобретает особую актуальность в преддверии XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Председатель Правительства Омской области Александр Бурков проведёт официальные переговоры с Акимом Павлодарской области Булатом Бакауовым. Главы регионов обсудят вопросы развития двусторонних взаимоотношений в торгово-экономической сфере, увеличения объёмов взаимных поставок продукции промышленности и сельского хозяйства, развития кооперации, транспортного сообщения и реализации совместных проектов.

В региональном Минэкономики уточняют, что по итогам прошлого года внешнеторговый оборот Омской области с Казахстаном составил 279,4 млн. долл. США, из которых 59,1 % приходится на экспорт, 40,9 % – на импорт. Между Павлодарской и Омской областями заключено соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Участие омских малых и средних предприятий в бизнес-миссии организовано Центром поддержки экспорта Омской области, действующим на базе Агентства развития и инвестиций. Контактно-кооперационная биржа уже начала работу. Омские компании проводят переговоры с казахстанскими предприятиями.

В рамках визита запланировано подписание двух меморандумов о сотрудничестве − заводом розлива минеральной воды «Омский» на поставку безалкогольных напитков и компанией «Электроточприбор» на поставку измерительных приборов в Республику Казахстан.

«Мы намерены подписать меморандум на поставку безалкогольных напитков. Планируем осуществлять поставки газированной воды «Сиропчик», «Омская1», а также слабоминеральной воды «Аляска», − рассказал руководитель отдела продаж «Завод розлива минеральной воды «Омский» Игорь Тарасов.



 
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