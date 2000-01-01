Делегация Курской области побывала с официальным визитом в Социалистической Республике Вьетнам



Ее возглавил заместитель губернатора Александр Криволапов, в составе - руководители структурных подразделений администрации региона, муниципальных образований, бизнесмены. Визит состоялся по приглашению руководства провинции Ниньтхуан и провинции Донгнай при содействии Генерального консульства Российской Федерации в Хошимине.

Состоялась встреча и переговоры с руководством провинции Донгнай (г. Бьенхоа). Стороны обсудили вопросы развития возможных направлений двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере промышленности и образования, межпарламентского взаимодействия. Кроме того, была проведена презентация экономического и инвестиционного потенциала Курской области и провинции Донгнай, также куряне посетили несколько промышленных зон. Были намечены пути дальнейшего взаимодействия с вьетнамскими коллегами, которые будут обсуждаться в рабочем порядке.

Также делегация Курской области посетила провинцию Ниньтхуан, где состоялся семинар по обмену опытом и практическому взаимодействию между Курской областью и провинцией Ниньтхуан. Были подведены итоги сотрудничества за прошедший год, намечены планы по развитию двустороннего взаимодействия. Представители Курской области посетили пивоваренный завод «Сайгон», а также предприятие по производству морепродуктов (разведение креветок и крабов) и выращиванию спаржи.

Достигнуты договоренности о расширении двустороннего сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, образования, туризма.

Руководство провинции Ниньтхуан получило приглашение принять участие в мероприятиях VII Среднерусского экономического форума и XVIII Курской Коренской ярмарки.

- Убежден, что конструктивные переговоры и достигнутые в ходе визита курской делегации во Вьетнам договоренности придадут импульс двустороннему сотрудничеству и будут способствовать дальнейшему укреплению и развитию долгосрочных дружественных и партнерских отношений между Курской областью и Вьетнамом. В ближайшей перспективе мы планируем подписать соглашение о сотрудничестве между администрацией Курской области и провинцией Ниньтхуан в конкретных отраслях экономики, подчеркнул Александр Криволапов.